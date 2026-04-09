韩国纽斯频通讯社第14届首尔经济论坛隆重举行

纽斯频通讯社首尔4月9日电 韩国综合新闻通讯社——纽斯频（NEWSPIM）9日在首尔汝矣岛费尔蒙大使酒店大宴会厅举办"第14届首尔经济论坛"。

本届论坛以"为李在明政府构建AI时代新增长动力建言"为主题，来自政府、国会、产业界及学界代表齐聚一堂，就人工智能（AI）时代的国家战略、政治改革、住房福利及区域经济发展等议题展开深入探讨。

韩国综合新闻通讯社——纽斯频（NEWSPIM）9日在首尔汝矣岛费尔蒙大使酒店大宴会厅举办"第14届首尔经济论坛"。图为与会嘉宾合影留念。【图片=纽斯频通讯社】

论坛于当天上午9时开幕，围绕AI时代背景下韩国经济社会转型路径进行多维度交流。开幕式上，纽斯频通讯社会长闵丙福在开幕致辞中表示，韩国正面临经济不确定性加剧、能源供应紧张以及就业结构变化等多重挑战，AI时代带来的新问题亟待通过务实讨论加以解决。

韩国综合新闻通讯社——纽斯频（NEWSPIM）9日在首尔汝矣岛费尔蒙大使酒店大宴会厅举办"第14届首尔经济论坛"。图为纽斯频通讯社会长闵丙福致辞。【图片=纽斯频通讯社】

他指出，围绕教育体系转型、首都地区住房压力以及地方衰退等问题，政界应通过对话与合作寻找解决方案。本届论坛在形式上由以往的主题演讲转向以讨论为主，旨在促进各方深入交流与共识形成，为韩国发展建言献策。

韩国总统李在明发来贺电。他说，政府将投入10.1万亿韩元推进AI领域发展，重点用于培养人才和建设核心基础设施，以实现向"全球AI三强国家"跃升。

韩国综合新闻通讯社——纽斯频（NEWSPIM）9日在首尔汝矣岛费尔蒙大使酒店大宴会厅举办"第14届首尔经济论坛"。资料图：韩国总统李在明。【图片=青瓦台提供】

李在明强调，当前全球围绕AI展开激烈竞争，本次论坛具有重要现实意义，尤其是媒体在推动政策讨论和社会共识形成方面发挥着重要作用。

韩国综合新闻通讯社——纽斯频（NEWSPIM）9日在首尔汝矣岛费尔蒙大使酒店大宴会厅举办"第14届首尔经济论坛"。图为国会议长禹元植致辞。【图片=纽斯频通讯社】

国会议长禹元植在致辞中表示，AI正深刻改变社会结构与运行方式，现有制度体系需要与时俱进。他强调，应通过社会对话与公共讨论推动国家战略完善，并提及推进宪制改革的必要性。

执政党共同民主党党首郑清来在视频致辞中表示，当前是韩国由"追赶型经济"迈向"引领型增长"的关键时期，应以AI为核心重构经济增长模式，实现区域均衡发展与成果共享。最大在野党国民力量党党首张东赫也在视频致辞中表示，面对技术变革，应通过深入讨论凝聚共识，为国家未来发展提供方向。

论坛分五个专题环节展开讨论。第一环节围绕"AI革命来临，教育与社会应做何准备"，探讨技术变革对劳动力市场与教育体系的影响；第二环节聚焦"从政治对立走向实用主义"，探讨推动政治体系服务经济与民生的路径；第三环节以住房福利与低生育率问题为主题，讨论中长期政策方向；第四环节围绕振兴地方经济与提升潜在增长率，提出区域发展新模式；第五环节则从全球视角分析政治经济秩序变化对社会结构的影响。

纽斯频通讯社表示，本届论坛旨在为韩国在AI时代实现经济结构转型与社会治理创新提供政策参考，推动形成更具包容性与前瞻性的国家发展路径。（完）

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