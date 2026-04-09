복지부, 만성질환 AI 일상화 전환…"의료 질 높인다"

AI 핵심 요약beta
- 보건복지부가 9일 만성질환자 대상 보건의료 전주기 AX 사업 설명회를 열었다.
- AI 기술을 건강관리부터 원격 협진까지 접목해 의료 질을 높인다.
- 5개 유형 사업 공모를 진행하며 AI 기본의료 전략을 수립한다.
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복지부 "상반기 전략 마련"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 만성질환자의 건강관리부터 진료 연계, 원격 협진에 이르기까지 보건의료 전주기에 인공지능(AI) 기술을 접목하는 'AX(AI 전환) 사업'이 본격적으로 시동을 건다.
보건복지부는 9일 오전 10시 서울 프레지던트 호텔에서 '만성질환자 대상 보건의료 전주기 AX 사업' 설명회를 개최했다.
이번 설명회는 AI 기술을 보유한 기업, 지방자치단체, 공공보건기관, 의료기관 등을 대상으로 한다. 사업의 핵심 취지와 공모 절차를 상세히 안내하기 위해 마련됐다.
이번에 설명하는 '만성질환자 대상 보건의료 전주기 AX 사업'은 AI 응용 제품 신속 상용화 지원 사업의 일환으로 마련됐다. 지난 1일부터 수행기관 공모를 진행 중이다.
만성질환자 대상 AX 스프린트 사업은 5개 유형에 따라 실시된다. 만성질환자 건강관리, 일차 의료서비스 개선, 만성질환자 진료 연계 지원, 만성질환자 영상판독 연계 지원, 원격 협진 모델 실증이다.
복지부는 데이터 표준화, 진료정보교류 활성화, 보건의료 빅데이터 플랫폼 고도화 등 공공의료 AX를 위해 필요한 사업 추진 현황과 향후 계획 등도 소개할 예정이다.
김현숙 복지부 첨단의료지원관은 "이번 사업을 통해 국민의 일상부터 대학병원까지 보건의료 전반에 AI 기술이 스며들어 의료 질을 높일 것"이라며 "올 상반기 발표를 목표로 수립하고 있는 '인공지능 기본의료 전략'을 통해 보다 체계적인 지원책을 마련하겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com