전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.27 (금)
KYD 디데이
사회 복지

속보

더보기

복지부, 폭염·한파서 국민 보호 총력…구직단념 청년 맞춤 케어 가동

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

제6차 국민건강증진종합계획 발표
기후 취약계층 전국 실태조사 실시
모든 청년 대상 정신건강 검진 시행
동네병원 만성관리 질환 치료 질 ↑

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 정부가 폭염, 한파 등 새로운 건강 위협으로부터 국민을 보호하기 위해 '기후 위기 대응 건강관리' 분과를 신설하고 청년층 정신건강 검진을 모든 청년으로 확대한다. 

보건복지부는 27일 국민건강증진정책심의위원회를 개최하고 '제6차 국민건강증진종합계획(6차 계획)'을 심의·의결했다.

◆ 정부, 기후위기 민감 계층 선별 관리 돌입…구직단념 청년, 맞춤형 지원

기후변화에 따른 폭염·한파, 신종 감염병 등 새로운 건강 위협으로부터 국민을 보호하기 위해 '기후 위기 대응 건강관리' 분과를 신설한다. 기후변화에 따른 건강 영향 범위를 감염병 질환, 온열·한랭 질환 중심에서 만성질환, 정신건강 등 건강 분야 전반으로 확대한다.

이형훈 보건복지부 차관이 20일 정부세종청사에서 '지역·필수·공공의료 강화 협의체' 제2차 회의를 개최했다. [자료=보건복지부] 2025.10.20 sdk1991@newspim.com

복지부는 기후위기에 민감한 노인, 장애인, 저소득층, 건설·이주노동자 등을 대상으로 집단별 맞춤형 건강 피해 최소화 방안도 마련한다. 기후 취약계층 실태조사를 전국적으로 확대하고 지역·대상별 맞춤형 기후적응시설 설치 지원을 확대한다. 기후위기 적응을 위한 취약계층 에너지 부담 경감을 위해서는 무더위와 한파 쉼터로 이용되는 경로당·냉난방비 지원을 강화한다.

기후위기 민감 만성질환자를 대상으로 선별관리도 강화한다. 기후재난 피해자, 가족, 현장 대응 인력을 대상으로 정신건강복지센터 심리상담도 연계한다.

건강 격차가 형성되는 초기 단계인 청년기에 정책적 효과성이 큰 관점에서 인구집단별 건강관리에 청년 중점 과제도 신설한다. 청년층 정신건강검진과 서비스 접근성을 강화하기 위해 모든 청년을 대상으로 정신건강 검진 지원 서비스를 확대한다. 의심 소견자는 초기 진료비 지원을 통한 치료 접근성을 강화한다.

구직단념청년을 대상으로 맞춤형 프로그램도 제공한다. 고용노동부의 '청년도전지원사업'을 통해 노동시장 참여와 취업을 촉진한다. 자립준비청년, 가족돌봄청년, 고립·은둔 청년 등 건강 취약 청년의 대상별 맞춤형 건강관리서비스도 연계한다.

1인 가구를 포함한 청년을 대상으로 영양 불균형도 해소한다. 국가건강검진을 통해 청년층 만성질환 위험군을 조기 발견하고 청년 특성을 반영해 건강생활 실천을 위한 캠페인도 추진한다.

◆ 동네 병원 중심 만성질환 관리 질 높인다…지역·소득 건강 격차 요인 분석

초고령화 사회에 진입하면서 만성질환에 대한 관리도 집중적으로 실시한다. 동네 의원(일차의료기관)을 중심으로 고혈압·당뇨병 등 만성질환자에게 단순한 약 처방을 넘어 전문적인 교육과 상담, 맞춤형 관리 서비스를 제공한다.

만성질환별로 예방·관리 대책도 마련한다. 위원회 구성 등 제도적 기반을 구축해 지역사회건강조사, 건강보험 빅데이터 등을 연계·분석하고 만성질환 예방·관리를 위한 근거를 마련한다.

제6차 국민건강증진종합계획 [자료=보건복지부] 2026.03.27 sdk1991@newspim.com

건강형평성을 위해 지역·소득 간 건강 격차의 발생 요인도 분석한다. 지역·소득 간 건강 격차의 발생 요인을 분석하고 건강형평성 과제와 지표 관리체계를 대폭 강화한다. 중점과제별로 건강형평성 대표 과제를 지정해 이행 현황을 모니터링하고 평가한다.

이형훈 복지부 차관은 "이번 제6차 국민건강증진종합계획에서는 기후 위기 대응, 만성질환 관리, 청년 건강 등 정책 여건 변화에 맞춰 새로운 과제를 발굴하고 건강 격차에 효과적으로 대응하기 위한 과제 관리 전략도 마련했다"고 설명했다.

이 차관은 "각 부처와 지방자치단체가 함께 힘을 모아 6차 계획을 차질 없이 추진해 모든 국민이 오늘보다 더 건강한 내일을 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 설명했다.

sdk1991@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
법원, 강선우 구속적부심 기각 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 공천헌금 1억 원을 수수한 혐의를 받는 강선우 무소속 의원이 구속적부심을 청구했으나 법원이 받아들이지 않았다. 26일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사5-2부(재판장 김용중)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 강 의원에 대한 구속적부심 심문을 진행한 뒤, "청구 이유 없다"며 기각했다. 공천헌금 1억 원을 수수한 혐의를 받는 강선우 무소속 의원이 구속적부심을 청구했으나 법원이 받아들이지 않았다. 사진은 강 의원이 지난 3일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 강 의원은 전날 서울중앙지법에 구속적부심을 청구했다. 구속적부심은 구속된 피의자의 구속이 적법한지, 계속 구속할 필요가 있는지를 법원에 다시 심사해 달라고 요청하는 절차다. 강 의원은 2022년 지방선거를 앞두고 김경 전 서울시의원으로부터 공천을 대가로 1억 원을 받은 혐의를 받고 있다. 당시 강 의원은 민주당 서울시당 공천관리위원장이었다. 법원은 지난 3일 강 의원과 김 전 시의원의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤, 증거를 인멸할 염려가 있다며 두 사람에 대한 구속영장을 발부했다. 경찰로부터 사건을 넘겨받은 검찰은 지난 16일과 18일 강 의원을 소환해 조사했다. hong90@newspim.com 2026-03-26 17:53
사진
'고문기술자' 이근안, 88세로 사망 [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 독재정권 시기 '고문기술자'로 악명을 떨쳤던 이근안 전 경감이 숨졌다. 26일 경기일보에 따르면 이근안은 전날 사망했으며, 현재 서울 동대문구 동부병원 장례식장에 안치된 상태다. 발인은 오는 27일 오전 5시20분으로 예정됐다. [사진=뉴스핌 DB] 이근안은 1970~80년대 치안본부 대공수사관으로 근무하며 각종 공안 사건을 수사하는 과정에서 강압 수사와 고문을 주도한 인물이다. 전기고문 등 가혹 행위를 통해 허위 자백을 받아냈다는 의혹이 제기되며 고문기술자라는 별칭으로 불렸다. 전두환 정권 시절 고문과 옥살이 후유증을 앓다 지난 2011년 사망한 고 김근태 전 민주화운동청년연합(민청련) 의장 역시 1985년 9월 4일 '민청련 결성' 사건으로 구속돼 서울 용산구 남영동 치안본부 대공분실에서 이근안 등으로부터 전기고문과 물고문을 당한 바 있다. 주화 이후 그의 행적은 국가폭력의 상징으로 재조명됐다. 고문 의혹이 불거지자 1988년 수배됐고 약 12년간 도피 생활을 이어가다 1999년 자수했다. 이후 재판에 넘겨져 징역형을 선고받고 복역했다. 그가 관여한 공안 사건 가운데 일부는 이후 재심에서 조작 정황이 인정되며 무죄가 선고되기도 했다. 이근안의 가혹 행위에 못 이겨 간첩이라 허위 자백해 억울한 옥살이를 했던 납북어부 정규용씨도 2014년 38년 만에 재심에서 무죄를 확정받았다. 2기 진실·화해를위한과거사정리위원회도 '서울대 무림 사건'과 관련해 인권 침해가 있었다고 판단하고 국가의 사과를 권고한 바 있다. 2006년 출소 이후 이근안은 종교 활동을 하며 공개적으로 과거를 반성한다는 입장을 밝혀왔으나, 피해자들과 시민사회에서는 사과의 진정성을 둘러싼 논란이 이어졌다. 그는 생전 자서전에서 "간첩과 사상범을 잡는 것은 애국이었다"라는 취지의 발언을 하기도 해 논란이 이어졌다. 그는 또 자신을 소재로 한 영화 '남영동 1985'에서 묘사된 고문 행위가 과장됐다고 주장하기도 했다. yuniya@newspim.com 2026-03-26 19:33

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동