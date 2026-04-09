동화약품, 중선파마 호치민 지사장에 신용재 상무 선임

AI 핵심 요약beta
- 동화약품은 9일 중선파마 호치민 지사장에 신용재 상무를 선임했다.
- 신 지사장은 호치민 지사 운영과 베트남 신사업을 총괄한다.
- 그는 삼성·SK 경력으로 글로벌 투자와 법인 운영을 담당했다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동화약품은 중선파마 호치민 지사장으로 신용재 상무를 선임했다고 9일 밝혔다.
신 지사장은 중선파마 호치민 지사 운영과 베트남 신사업 전반을 총괄하며 동남아 시장 내 입지 강화를 추진할 예정이다.
신 지사장은 2006년 삼성그룹 공채로 입사해 호텔신라 재무팀과 경영관리팀을 거쳤다. 이후 호텔신라 중국법인과 호텔신라-선아트리테일그룹(SunArt Retail Group) 합작법인에서 최고재무책임자(CFO)를 맡아 글로벌 사업 운영을 담당했다.
이후 SK온에서는 해외 투자 관리와 글로벌 합작법인 경영을 수행했다. SK온과 중국 베이징자동차, EVE에너지와의 합작법인에서 각각 CFO와 최고경영자(CEO)를 맡아 투자, 재무, 사업 전반을 총괄했다.
신 지사장은 "글로벌 투자 관리와 법인 운영 경험을 바탕으로 현지 사업 역량과 파트너십을 강화하겠다"며 "동남아 시장에서 중선파마의 사업 확장 기반을 마련해 경쟁력을 높이고 안정적인 성장 흐름을 이어가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com