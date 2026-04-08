제놀루션 김민이 공동대표, 자사주 추가 장내 매수

AI 핵심 요약beta
- 제놀루션 김민이 공동대표가 2일부터 7일까지 자사주 2만6300주를 매수했다.
- 경영진이 한 달 새 세 차례 자사주 매입으로 저평가 주가와 책임 경영을 강조했다.
- 태국 전시회 데뷔와 소나무재선충병 RNAi 특허 출원 등 글로벌 성과를 보였다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 그린바이오 전문기업 제놀루션은 김민이 공동대표이사가 지난 2일부터 7일까지 장내 매수를 통해 자사주 총 2만 6300주를 추가 취득했다고 8일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 매수는 지난 3월 9일 김기옥 공동대표(2만 9700주)와 3월 18일 김민이 공동대표(3만 주)의 매입에 이은 추가 행보다. 약 한 달 사이 경영진이 세 차례나 자사주 매입에 나선 것은 현재 주가가 기업의 내재 가치 대비 현저히 저평가되어 있다는 인식과 함께 올해 초 최대주주 변경 이후 확립된 공동대표 체제 아래 책임 경영을 강화하겠다는 강력한 의지로 풀이된다.
제놀루션은 최근 핵심 사업 분야에서 가시적인 성과를 내며 글로벌 그린바이오 시장 선점에 속도를 내고 있다. 회사는 지난달 태국 방콕에서 열린 'Health & Nutrition Asia 2026'에 참가해 세계 최초의 꿀벌 유전자 치료제 '허니가드-R'을 선보이며 성공적인 글로벌 데뷔전을 치렀다.
특히 지난 3월 27일에는 소나무재선충병 정밀 방제를 위한 핵심 RNA 간섭(RNAi) 기술의 국내 특허를 출원하며 산림 병해충 방제 시장으로의 영역 확장을 알렸다. 해당 기술은 실험실 내 효능 평가에서 처리 48시간 만에 90% 이상의 방제 효능을 확인하며, 기존 화학농약 중심 방제의 한계를 보완할 차세대 친환경 솔루션으로 주목받고 있다.
김민이 공동대표이사는 "태국 전시회를 통한 글로벌 시장의 높은 관심과 소나무재선충병 방제 기술 등 신규 파이프라인의 성과를 통해 제놀루션의 독보적인 RNA 기술력을 다시 한번 확인했다"며 "이러한 사업적 확신을 바탕으로 주주가치 제고를 위해 이번 추가 매수를 결정했다"고 밝혔다. 이어 "기존 사업의 내실을 다지는 동시에 신규 성장동력의 성과를 조속히 실현하여 시장의 신뢰에 보답하겠다"고 강조했다.
nylee54@newspim.com