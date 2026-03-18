제놀루션, 김민이 대표 자사주 3만주 장내매수

공동대표 잇단 자사주 취득으로 책임경영 의지 강화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 그린바이오 전문기업 제놀루션은 김민이 공동대표이사가 장내에서 자사주 총 3만주를 추가 취득했다고 18일 밝혔다.

이번 매수는 앞서 김기옥 공동대표이사가 최대주주 변경 이후 장내에서 자사주를 추가 매수한 데 이은 것으로, 공동대표 체제 아래 책임경영과 주주가치 제고 의지를 다시 한번 시장에 보여주는 행보다.

회사에 따르면 지난 9일 김기옥 대표의 자사주 장내 매수 사실을 알리며, 현재 주가가 기업가치 대비 현저히 저평가돼 있다는 인식과 함께 기업가치 회복에 대한 의지를 밝힌 바 있다. 이번 김민이 대표의 장내매수 역시 회사의 성장성과 중장기 가치에 대한 확신을 바탕으로, 경영진이 직접 책임경영에 나선다는 점에서 의미가 있다는 설명이다.

제놀루션 로고. [사진=제놀루션]

김민이 공동대표이사는 "제놀루션의 기술 경쟁력과 사업 확장 가능성을 감안할 때 현재 기업가치는 충분히 평가받지 못하고 있다고 본다"며 "공동대표로서 회사의 성장과 주주가치 제고에 대한 책임을 함께하겠다는 뜻에서 이번 장내매수에 참여했다"고 밝혔다.

이어 그는 "기존 사업의 경쟁력을 강화하는 한편 신규 성장동력의 가시적 성과를 통해 시장의 신뢰를 높이고, 실질적인 기업가치 제고로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

한편 제놀루션은 공동대표 체제 아래 분자진단 사업의 내실을 강화하는 동시에 RNA 기반 그린바이오 사업 확대에도 속도를 내고 있다. 회사는 앞으로도 책임 있는 경영과 사업 성과 창출을 통해 주주 신뢰 제고에 힘쓸 계획이다.

nylee54@newspim.com