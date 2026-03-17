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제놀루션 "RNA 범용 플랫폼' 부상에 dsRNA 작물보호제 사업성 부각"

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경농·SB성보 협력 및 특허 출원으로 기술력 강화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 그린바이오 전문기업 제놀루션은 RNA 기반 그린바이오 사업 확대에 속도를 내고 있다고 17일 밝혔다. 최근 국책 연구기관이 'RNA의 범용 플랫폼화'를 올해 핵심 바이오 트렌드로 제시한 가운데, 제놀루션이 축적해 온 dsRNA 기술력과 사업 성과가 주목받고 있다.

회사에 따르면 한국생명공학연구원이 발표한 '올해 10대 바이오 미래기술'에서 RNA 기술은 기초연구, 의약, 농업 전반으로 확산되며 레드·그린바이오를 관통하는 범용 플랫폼으로 부상하고 있다. 특히 RNA 농약은 RNA 간섭(RNAi) 원리를 활용해 해충, 병원균, 잡초 등을 선택적으로 제어하고 화학농약의 부작용과 환경 부담을 줄일 수 있는 차세대 기술로 제시됐다.

이 같은 산업의 흐름은 제놀루션의 사업 방향과 맞닿아 있다. 제놀루션은 지난 2021년 dsRNA 유효성분 기반 꿀벌 동물용의약품 '허니가드-R액'의 국내 임상시험계획 승인을 받으며 RNA 기반 그린바이오 시장 진출을 공식화했다. 2022년에는 EU 연구혁신 프로그램 호라이즌유럽(Horizon Europe) 과제에 참여해 dsRNA 공급 및 분석 역할을 맡으며, 친환경 농업 분야 글로벌 네트워크 확대와 사업 기반 확보에 나섰다.

제놀루션 로고. [사진=제놀루션]

최근에는 사업 전개도 한층 구체화되고 있다. 제놀루션은 지난해 경농과 dsRNA 기반 차세대 작물보호제 개발을 위한 업무협약을 체결한 데 이어 SB성보와도 dsRNA 기반 작물보호제 공동연구 협력에 나섰다. 또 같은 해 잔디 병해인 동전마름병을 표적으로 하는 RNAi 기반 작물보호 기술의 국내 특허를 출원하며 원천기술 확보에도 속도를 냈다. 연구개발에 머물지 않고 원천기술, 공동개발, 현장 적용, 사업화 검증으로 이어지는 흐름을 구축하고 있다는 점에서 의미가 크다.

산업 전반의 사업화 가능성도 점차 현실화되고 있다. 실제로 미국에서는 지난 2023년 12월 미국 환경청(EPA)이 RNAi 기반 신규 활성성분인 레드프로나(ledprona)를 함유한 감자용 생물농약 제품을 등록했다. 이에 따라 RNAi 작물보호제는 연구개발 단계를 넘어 실제 시장 진입이 가능한 기술로 평가받고 있다. 인사이트에이스애널리틱(Insight Ace Analytic) 보고서에 따르면 글로벌 RNAi 작물보호제 시장은 2024년 12억달러(약 1조8000억원) 규모로 평가되며, 향후 2034년까지 연평균 14.2% 성장해 46억달러(약 6조9000억원) 규모에 이를 것으로 예측된다.

정책 환경도 우호적이다. 정부는 올해부터 2030년까지의 제6차 친환경농업 육성 5개년 계획을 통해 지속가능한 농업 전환을 추진하고 있다. 친환경 농자재와 저환경부하 농업기술에 대한 관심이 높아지는 가운데 RNA 농약은 정밀성, 친환경성, 차세대성을 동시에 갖춘 분야로 꼽힌다. 이런 점에서 제놀루션의 dsRNA 기반 사업은 사회적 수요와 정책 방향에 모두 부합하는 중장기 성장 축으로 평가된다.

제놀루션 관계자는 "국책 연구기관이 제시한 미래기술 방향과 친환경농업 중심의 정책 변화는 회사가 준비해 온 RNA 사업과 맞물려 있다"며 "앞으로도 지속적인 연구개발과 전략적 파트너십, 지식재산(IP) 확보를 병행해 dsRNA 기반 작물보호제의 사업화와 글로벌 그린바이오 시장 진입을 가속하겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com

 

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한국 세계 시장 1위 품목 81개 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 고대역폭메모리(HBM)와 변압기, 마스크팩 등이 세계 시장에서 약진하며 우리나라 수출 경쟁력이 유지된 것으로 나타났다. 세계 수출시장 점유율 1위 품목은 81개로 집계되며 5년 연속 세계 10위 자리를 지켰다. 한국무역협회 국제무역통상연구원이 17일 발표한 보고서에 따르면 지난 2024년 기준 세계 수출시장 점유율 1위 품목이 가장 많은 국가는 중국으로 2087개를 기록했다. 독일 520개, 미국 505개가 뒤를 이었다. 이탈리아는 199개, 인도는 172개로 집계됐다. 우리나라 1위 품목은 81개다. 이 가운데 20개가 2024년에 새로 1위에 올랐다. 메모리반도체는 HBM 등 고부가 제품 판매 확대 영향으로 중국을 제치고 5년 만에 세계 1위 자리를 되찾았다. 북미 전력 인프라 수요 확대 영향으로 변압기가 새로 1위에 올랐다. K뷰티 확산 영향으로 마스크팩도 세계 1위를 차지했다. [사진=무역협회] 기존 1위 품목의 유지도 두드러졌다. 37개 품목이 2020년부터 2024년까지 5년 연속 세계 1위를 기록했다. 비휘발성저장장치(SSD)는 2020년 대만을 제친 이후 5년 연속 1위를 유지했다. 차량시동용 납축전지와 차부품용 고무 등 전통 산업 품목도 1위를 지켰다. 반면 2023년 1위였던 품목 가운데 17개는 2024년 순위가 하락했다. 액체운송선박은 중국의 저가 유조선 중심 대량 수주 전략 영향으로 1위를 내줬다. 다만 액화천연가스(LNG)선 수주 증가 흐름을 고려하면 2025년 재탈환 가능성이 거론된다. 일본과의 경쟁 격차 축소 흐름도 나타났다. 일본 1위 품목 수는 2020년 159개에서 2024년 118개로 41개 감소했다. 같은 기간 우리나라는 81개를 유지했다. 세계 순위 격차도 줄었다. 일본은 2020년 5위에서 2024년 8위로 하락했다. 한국은 10위 자리를 유지했다. 세계 점유율 2~10위 품목 가운데 순위 상승 품목도 늘었다. 수출액 1억 달러 이상 품목 가운데 2020년, 2022년, 2024년 순위가 단계적으로 오른 품목은 19개로 집계됐다. 주요 수출국과 비교해 1위 품목 대비 상승 품목 비율도 높은 수준을 기록했다. 홍지상 한국무역협회 실장은 "분석기간 중 독일(-168개), 일본(-41개) 등 주요 제조국의 수출 1위 품목 수가 크게 감소하는 상황에서도 우리나라는 81개를 유지하며 상대적으로 선전했다"고 말했다. 이어 "1위 품목의 저변을 넓히기 위해 제품 경쟁력 제고와 차별화 노력을 지속해야 한다"고 강조했다. syu@newspim.com 2026-03-17 11:00
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'케데헌' 오스카 장편애니·주제가상 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST '골든'(Golden)이 제98회 아카데미 시상식에서 주제가상을 수상했다. '케데헌'은 장편 애니메이션상과 함께 오스카 2관왕에 성공했다. '케데헌'은15일(현지 시간) 미국 LA 할리우드 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상에 이어 '골든'의 최우수 주제가상을 추가해 2관왕에 올랐다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 레이 에이미, 이재, 오드리 누나가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 벅찬 반응을 보였다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 이날 시상식에서 '골든'은 '다이앤 네버 다이'의 '디어 미'(Dear Me), '씨너싀 죄인들'의 '아이 라이드 투 유'(I Lied To You), '비바 베르디!'의 '스위트 드림스 오브 조이'(Sweet Dreams Of Joy), '기차의 꿈'의 '트레인 드림스'(Train Dreams) 등과 경합했다. '골든'의 작곡과 가창을 담당한 이재는 무대에 올라 "훌륭한 상을 주신 아카데미에 정말 감사하다. 자라면서 사람들은 K팝을 좋아한다고 놀렸는데 한국어 가사로 노래를 부르고 있다"라며 "이 상은 성공이 아니라 회복력에 관한 것임을 깨달았다"고 감격스러워했다. 이와 함께 매기 강 감독, 작품 관계자들과 가족에게도 감사 인사를 전했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 '골든'의 작곡자이자 가창자인 이재가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 울먹이며 소감을 말하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com '골든'은 '케데헌' 속 걸그룹인 헌트릭스 곡으로 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 가창을 맡았다. 이들은 이날 시상식에서 축하 무대에 오르며 분위기를 한껏 달궜다. '골든'은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 8주간 1위를 차지하며 글로벌 인기를 끌었다. 지난 1월 제83회 골든 글로브에서도 주제가상을 수상했으며, 지난 2월 제68회 그래미 어워즈에서는 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어'(Best Song Written For Visual Media)를 수상하며 K팝 최초로 그래미 트로피를 받기도 했다. 주제가상에 앞서 장편 애니메이션상을 수상한 후 매기 강 감독도 한국에 대한 짙은 애정을 담아 소감을 남겼다. 매기 강 감독은 "'저와 닮은 분들'이 주인공인 이런 영화가 나오기까지 너무 오랜 시간이 걸려 미안하다. 다음 세대는 기다리지 않아도 될 것"이라며 "이 상을 한국과 전 세계 한국인에게 바친다"고 말했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강 감독과 관계자들이 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상을 수상한 뒤 포즈를 취하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 한편 '케데헌'은 넷플릭스 사상 최초 3억 누적 시청수를 돌파, '오징어게임'의 기록을 넘어서며 영화·시리즈 통틀어 역대 1위에 등극, 글로벌 신드롬을 일으켰다. 이날 시상식에서는 이변 없이 장편 애니메이션상도 수상했다. jyyang@newspim.com 2026-03-16 11:48

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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