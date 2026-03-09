제놀루션 김기옥 대표, 장내서 자사주 추가 매수

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 그린바이오 전문기업 제놀루션은 김기옥 공동대표이사가 최근 최대주주 변경에 이어 장내에서 자사주를 추가 매수하며 책임경영 의지를 표명했다고 9일 밝혔다.
회사에 따르면 지난달 19일 기존 최대주주인 호일바이오메드로부터 주식을 양수함에 따라 최대주주가 김기옥 대표이사로 변경됐다.
특히 김 대표는 최대주주 등극에 그치지 않고 개인 자금을 투입해 장내에서 주식 2만9700주를 추가로 매수했다. 이는 최근 시장 변동성으로 회사의 본질적인 기업가치보다 주가가 과도하게 하락했다는 판단에 따른 결정이다.
김기옥 제놀루션 대표는 "회사의 기술력과 자산가치, 미래 성장 가능성에 비해 현재 주가는 현저히 저평가된 상태"라며 "대표이사로서 주주분들의 우려를 깊이 공감하고 책임경영 및 기업가치 회복을 위한 의지를 보여드리고자 직접 주식 매수에 나섰다"고 밝혔다.
이어 "핵심 사업의 경쟁력 강화와 사업 성과 창출을 통해 주주 여러분의 신뢰에 보답하겠다"고 강조했다.
