'휴민트', 넷플릭스 글로벌 1위 직행…K무비 저력 통했다

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 영화 휴민트가 넷플릭스 공개 직후 단숨에 글로벌 정상에 올랐다. 단 5일 만에 비영어 영화 부문 1위를 차지하며, 극장에서 시작된 흥행 열기를 전 세계로 확장시키고 있다.

'휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기다. 숨 막히는 심리전과 타격감 넘치는 리얼 액션은 물론 조인성, 박정민, 박해준, 신세경 등 믿고 보는 배우들의 연기 앙상블이 더해져 극장 개봉 당시 뜨거운 입소문을 이끌었던 열기가 넷플릭스를 통해 전 세계로 확산되고 있다.

영화 '휴민트'의 한 장면. [사진=NEW]

8일 넷플릭스 투둠 톱10 웹사이트에 따르면 '휴민트'는 지난주(3월 30일~4월 5일) 집계 기준 누적 1100만 시청수(총 시청 시간을 작품의 러닝타임으로 나눈 값)를 기록하며 글로벌 톱10 영화(비영어) 부문 1위에 올랐다.

이는 4월 1일 공개 이후 단 5일 만에 이룬 성과로 동일 집계 기간 넷플릭스 영화(영어) 부문 1위를 압도하며 영화 전체 1위에 해당하는 성적을 거뒀다. '휴민트'는 한국을 포함해 과들루프, 대만, 루마니아, 마르티니크, 모로코, 베트남, 사우디아라비아, 싱가포르, 카타르, 케냐, 쿠웨이트, 필리핀, 홍콩 총 14개 국가에서 1위를 차지했으며, 전 세계 67개국에서 톱10 리스트에도 이름을 올렸다.

넷플릭스를 통해 영화를 관람한 해외 평론가 및 시청자들의 긍정적인 반응도 이어지고 있다. 사우스차이나모닝포스트는 "영화는 화려하게 시동을 걸며 쉴 틈 없는 논스톱 액션을 터뜨린다. 최근 본 가장 훌륭하고 장엄한 액션을 선보이며 관객들에게 완벽한 보상을 안겨주는 작품"이라며 후반부에 몰아치는 압도적인 장르적 카타르시스에 주목했다.

글로벌 최대 영화 데이터베이스 IMDb와 로튼토마토의 시청자들 역시 "액션과 감정적 깊이의 균형을 맞추면서도 첩보전의 인간적인 면모를 결코 잊지 않는다"라는 평을 남겼다. 그외에도 "단연코 최근 본 최고의 액션 영화다. 군더더기 없이 매끄럽고 효과적인 스토리텔링을 보여줬다"라고 만족감을 드러냈다.

이번 넷플릭스 글로벌 톱10 영화 부문 1위 기록은 '휴민트'가 지닌 장르적 재미가 국경을 넘어 글로벌 콘텐츠 시장에서도 통했음을 보여준다. 국내 극장에 이어 글로벌 팬덤을 사로잡으며 K-무비의 저력을 다시 한번 입증한 '휴민트'의 장기흥행 귀추가 주목된다.

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