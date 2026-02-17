영화 '휴민트' 100만 관객 돌파, 설 연휴 극장가 흥행 질주

[서울=뉴스핌]이웅희 기자=영화 '휴민트'가 100만 관객을 돌파하며 설 연휴 극장가 흥행 질주를 이어갔다.
영화관입장권 통합전산망 17일 오후 영화 '휴민트'가 100만 관객을 돌파했다. 영화 '휴민트'는 "극장에서 체감해야 할 액션", "총기 액션과 카 체이싱의 몰입감이 압도적", "인물들의 감정선이 끝까지 긴장을 붙든다", "설 연휴 보기 딱 좋은 밀도 높은 영화" 등 뜨거운 호평을 이끌어내며 실관람객들의 높은 만족도를 입증했다.
특히 이동진 평론가 또한 Btv '이동진의 파이아키아'를 통해 '휴민트'에 대해 "다채롭고 또렷한 액션신들이 고전적인 정조에 담겼다"라고 평했다. 장르적 쾌감과 정통 액션의 분위기를 동시에 살려냈다는 분석은 영화의 완성도를 다시 한번 입증하는 지점이다.
이와 함께 CGV 골든에그지수 역주행과 실관람객 평점 고공행진 역시 이어지며, 관객 만족도가 실질적인 수치로도 확인되고 있다. 통쾌하게 터지는 총기 액션과 맨몸 격투, 카 체이싱까지 스크린을 압도하는 액션 쾌감과 함께, 서로 다른 목적을 지닌 인물들의 선택과 감정이 촘촘히 맞물리며 완성되는 서사가 관객들의 공감을 자극하고 있다.
호평과 입소문을 동력 삼아 흥행 질주를 이어가고 있는 영화 '휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기다.
오직 극장에서 온전히 체감할 수 있는 스케일과 몰입감이 가열찬 입소문으로 이어지며 설 연휴 극장가를 사로잡았다. '휴민트' 팀은 감사의 마음을 담아 개봉 2주차 주말, 개봉 3주차에도 특별한 이벤트로 관객과 소통을 이어갈 예정이다.
