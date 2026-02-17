우크라軍, 2년 반만에 최대 영토 탈환… 머스크의 러軍 스타링크 차단 효과

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 우크라이나 군이 이달 들어 지난 2023년 6월 대반격 작전 이후 2년 반 만에 가장 많은 영토를 탈환했다고 AFP 통신이 16일(현지 시간) 보도했다.
우크라이나 군이 단 5일 동안 회복한 영토는 러시아 군이 지난해 12월 한 달간 점령한 면적에 맞먹는 것으로 나타났다.
이 같은 급격한 전황 변화는 일론 머스크 스페이스X 최고경영자(CEO)가 위성 인터넷 서비스 '스타링크'의 러시아군 사용을 차단한 이후 나타난 것으로 분석되고 있다.
AFP 통신이 미국 싱크탱크 전쟁연구소(ISW) 자료를 분석한 결과 우크라이나 군이 이달 11~15일 사이에 최전선 지역에서 201㎢ 크기의 영토를 되찾았다.
우크라이나 부대는 러시아 군이 작년 여름부터 장악해왔던 남부 자포리자 전선에서 동쪽으로 약 80㎞ 지점까지 진격했으며 그외 동부와 북부 전선에서도 성과를 거둔 것으로 전해졌다.
ISW는 "우크라이나의 반격은 최근 러시아 군의 스타링크 접속 차단을 이용한 것으로 보인다"며 "러시아 군사 블로거들은 이때문에 최근 전장에서 통신 및 지휘통제(C2) 문제가 발생하고 있다고 전하고 있다"고 했다.
러시아 군의 불법 스타링크 접속 차단은 지난달 말 전격적으로 이뤄졌다.
러시아는 그 동안 국제 제재를 피해 스타링크 인터넷 장비를 밀수입해 온 것으로 알려졌다. 위조 서류를 이용하거나 아랍에미리트(UAE) 등 제3국을 경유하는 방법으로 단말기 수천 대를 확보했다고 한다.
스타링크는 지구 상공 저궤도에 9000개 이상의 위성을 띄워 고속 인터넷 서비스를 제공한다. 고속 통신과 데이터 전송, 높은 안정성과 정밀도, 전파 방해에 비교적 강하다는 점 등으로 전장에서 핵심 통신 수단으로 활용됐다.
특히 일부 러시아 드론은 스타링크 단말기를 장착해 재밍(전파 교란)을 피해 실시간 타격을 수행해왔다.
이런 상황에서 우크라이나의 신임 국방장관 미하일로 페도로우가 머스크 측에 러시아 군의 스타링크 접속 차단을 요구했고, 머스크가 이를 받아들여 우크라이나 정부에 등록·인증된 단말기를 제외하고는 스타링크 접속을 차단했다.
우크라이나 영토 내에서 작동하는 스타링크 단말기에 시속 약 75㎞의 이동속도 제한을 걸어 고속으로 움직이는 무기에서는 접속이 이뤄지지 않도록 했다.
머스크는 스타링크 차단이 실시된 이후인 지난 1일 엑스(X·옛 트위터)에 "러시아의 스타링크 무단 사용을 막기 위해 취한 조치들이 효과를 본 것 같다. 추가 조치가 필요한지 알려달라"고 썼다.
페도로우 장관은 지난 5일 엑스(X·옛 트위터)에 "러시아 군의 접속을 차단한 새 시스템이 효과를 거두고 있다"며 스타링크를 운영하는 스페이스X와 머스크 측에 감사의 뜻을 표했다.