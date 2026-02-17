설날 8시 기준 고속도로 귀경길…부산-서울 6시간 40분

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 설날인 17일 오전 귀성·귀경 차량이 동시에 몰리면서 전국 고속도로 곳곳에서 정체가 이어지고 있다.
한국도로공사에 따르면 이날 오전 8시 기준 서울요금소 출발 시 주요 도시까지 예상 소요 시간은 ▲부산 5시간 ▲울산 4시간 40분 ▲대구 4시간 ▲목포 3시간 40분 ▲광주 3시간 20분 ▲강릉 2시간 40분 ▲대전 2시간 10분이다.
반대로 지방에서 서울로 향하는 귀경길은 ▲부산 6시간 40분 ▲울산 6시간 20분 ▲대구 5시간 40분 ▲목포 7시간 20분 ▲광주 4시간 50분 ▲대전 2시간이다.
경부고속도로 부산 방향은 천안나들목에서 천안 부근까지 2㎞ 구간에서 정체가 나타나고 있으며, 서울 방향 역시 기흥 부근에서 신갈분기점까지 5㎞, 양재 부근에서 반포나들목까지 5㎞ 구간에서 차량 흐름이 둔화되고 있다.
서해안고속도로는 목포 방향 군산 부근~동서천분기점 인근 1㎞, 서울 방향 금천나들목~일직분기점 인근 2㎞ 구간에서 정체가 이어지고 있다. 중부내륙고속도로 창원 방향도 여주분기점에서 감곡 부근까지 10㎞ 구간이 막히는 상황이다.
공사는 이날 전국에서 약 615만대의 차량이 이동할 것으로 내다봤다. 이는 전날(505만대)보다 100만대 이상 늘어난 수치다. 수도권에서 지방으로 44만대, 지방에서 수도권으로는 47만대가 이동할 것으로 예상된다.
귀성 방향은 오전 7~8시부터 정체가 시작돼 오후 1~2시 사이 가장 혼잡하겠으며, 오후 8~9시께 해소될 전망이다. 귀경 방향은 오전 7~8시부터 막히기 시작해 오후 3~4시께 정체가 절정에 이르고, 늦으면 다음 날 오전 3~4시께 풀릴 것으로 보인다.
