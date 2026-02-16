李대통령 "'람보르길리', 김길리 銅 축하…최민정·노도희에도 뜨거운 박수"

1분28초614 기록…첫 올림픽에 메달 쾌거
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 16일 "김길리 선수의 쇼트트랙 여자 1000m 동메달 획득을 축하한다"고 밝혔다.
이 대통령은 이날 밤 페이스북을 통해 "2026 밀라노-코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m에서 동메달을 거머쥔 김길리 선수, 진심으로 축하드린다"며 이같이 썼다.
이 대통령은 "지칠 줄 모르는 체력과 폭발적인 가속력으로 '람보르길리'라는 별명을 얻은 김길리 선수는 첫 올림픽 출전이라는 사실이 믿기지 않을 만큼 노련한 경기 운영을 선보였다"며 "순간의 판단이 승부를 가르는 치열한 접전 속에서도 과감함과 냉철함을 동시에 발휘하며 트랙을 질주했다"고 극찬했다.
이 대통령은 "대한민국 쇼트트랙 특유의 저력과 집념을 전 세계에 다시금 증명해 보인 뜻깊은 성과"라며 "오늘의 값진 성취가 더 큰 도약을 향한 출발점이 되길 기대한다"고 응원했다.
이 대통령은 "앞으로 맞이할 모든 도전에서도 별명에 걸맞게 당당하고 힘찬 질주를 이어가길 응원하겠다"며 "함께 출전해 끝까지 최선을 다한 최민정 선수와 노도희 선수에게도 뜨거운 박수를 보낸다. 세 선수 모두가 대한민국 쇼트트랙의 자랑이자 희망"이라고 축하했다.
김길리는 16일(한국시간) 밤 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 쇼트트랙 여자 1000m 결승에서 1분28초614의 기록으로 동메달을 땄다.
결승선을 통과할 때까지 치열한 선두 경쟁을 펼친 김길리는 잔드라 벨제부르(네덜란드·128초437), 커트니 사로(캐나다·1분28초523)의 뒤를 이어 결승선을 통과해 동메달을 목에 걸었다.
pcjay@newspim.com