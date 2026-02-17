국민의힘 "설 민심 무거워…희망의 '적토마' 되겠다"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 국민의힘은 17일 "2026년 병오년, 국민의힘은 희망의 적토마가 되어 민생 회복을 위해 쉼 없이 달려가겠다"고 밝혔다.
최보윤 수석대변인은 이날 논평을 통해 "이번 설 민심의 무게는 그 어느 때보다 무겁다. 고물가와 경기 침체, 불안한 경제 상황 속에 많은 국민이 깊은 걱정을 안고 있다"고 말했다.
그는 "이제 명절 밥상의 화두가 탄식이 섞인 걱정이 아니라, 내일을 꿈꾸는 희망이 될 수 있도록 정치가 무거운 책임을 다해야 할 때"라고 강조했다.
이어 "민생에는 여야가 따로 있을 수 없다"며 "정쟁에 매몰되지 않고 해법을 제시하는 정치, 국민의 식탁 물가와 소중한 일자리를 지켜내는 행동하는 정치를 하겠다"고 약속했다.
그러면서 "오직 국민만 바라보며 내일의 희망을 실질적으로 만들어내는 책임 정당의 소임을 다하겠다"며 "국민의힘이 국민 여러분의 든든한 버팀목이 되어 희망찬 새해를 열어가겠다. 새해 복 많이 받으시라"고 덧붙였다.
