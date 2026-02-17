설 명절 대구·경북 아침 영하권 '쌀쌀'...큰 기온 차 '건강 유의'

[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 설 명절인 17일 대구와 경북권은 아침 기온이 영하권을 보이며 조금 쌀쌀하겠다. 또 바람도 약간 강하게 불어 체감 온도는 더욱 낮아 춥겠다.
비 또는 눈이 내리는 지역과 눈이 쌓여 있는 지역에서는 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 있겠다. 교통과 보행 안전에 각별히 유의해야 한다.
동해남부 남쪽 먼바다는 설 명절 새벽까지 바람이 30~55km/h(8~15m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일겠다.
또 경북 동해안은 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠다. 해안가 안전사고에 유의해야 한다.
대구와 경북 주요 지역의 17일 아침 기온은 대구 -1도, 경북 봉화 -6도, 안동·청송 -5도, 문경·구미·영천 -3도, 울진·영덕은 -1도 분포를 보이고, 낮 기온은 대구 12도, 경북 봉화 7도, 안동·청송·상주 10도, 울진·영덕 11도, 포항·경주는 12도로 관측됐다.
대구·경북은 낮과 밤의 기온 차가 크므로 건강관리에 각별히 주의해야 한다.
