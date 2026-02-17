李대통령 "대한민국 바꿀 기회 왔다…부동산공화국 극복에 사력"

"무수한 죽음의 고개 넘으며 여기까지 와"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 설날인 17일 "부동산 공화국을 극복하는 것이든, 안전하고 평화로운 나라를 만드는 것이든, 공정하고 합리적인 세상을 만드는 것이든, 성장·발전하는 나라를 만드는 것이든, 두려움을 모두 떨쳐내고 촌음까지 아껴 사력을 다하겠다"고 밝혔다.
이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 이같이 올렸다. 이 대통령은 설날을 맞아 "국민 여러분, 희망의 새해에 모두 소원 성취하시기 바란다"고 인사하며 "저에게도 소원이 있었다"고 말했다.
이 대통령은 "제가 살아왔던 어둡고 헝클어진 세상을 누구에게도 물려주지 않는 것, 저나 제 가족, 이웃들 그리고 모든 세상 사람들이 그 어떤 불의와 부당함에도 고통받지 않고 누구도 부당하게 남의 것을 빼앗지 못하는 제대로 된 세상을 만드는 것, 그것이 저의 간절한 소원이었다"고 밝혔다.
이 대통령은 "권력이 아니라 일 할 수 있는 권한이 필요하다. 20년 전 성남시장에 출마해 엎드려 절하며 드렸던 호소"라며 "이제 대한민국을 바꿀 기회가 왔다"고 강조했다.
이 대통령은 "오직 하나의 소원을 안고 무수한 죽음의 고개를 넘으며 여기까지 왔는데 이제 기회가 생겼는데 그 절실한 일을 왜 하지 않겠느냐"고도 말했다.
이 대통령은 "국민 여러분의 은혜로 저는 소원을 이뤘다. 이제 전력질주만 남았다"며 "존경하는 국민 여러분, 모두가 함께 행복한 나라, 우리 서로 굳게 손 잡고 함께 만들어 가면 좋겠다"고 거듭 강조했다.
