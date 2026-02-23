전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.24 (화)
문화·연예 문화·연예일반

류승완 감독이 말하는 '휴민트' 조인성·박정민·박해준의 실체

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 류승완 감독이 '휴민트'에서 호흡을 맞춘 조인성, 박정민, 박해준에 대해 아주 솔직한 평가를 내놨다.

류 감독은 현재 상영 중인 영화 '휴민트'에 출연한 조인성, 박정민과 벌써 여러 차례 작업을 함께하며 돈독한 관계를 쌓아왔다. 박해준은 이번 작품에서 처음 만났지만 누구보다 현장을 즐기는, 단단한 사람이었다고 촬영 당시를 돌아봤다.

류승완 감독은 조인성과 2021년 '모가디슈'부터 2023년 '밀수'에 이어 이번이 세 번째로 함께 작업했다. 조인성의 훤칠한 비주얼과 믿음직한 존재감은 물론이고, 그는 조인성이라는 사람 자체에 대한 깊은 애정을 숨기지 않았다. 어떤 작품, 어떤 캐릭터든 맡길 수 있는 신뢰가 묻어났다.

영화 '휴민트'에 출연한 배우 조인성. [사진=NEW]

류 감독은 '휴민트'의 처음과 마지막을 장식한 조인성의 신을 언급하며 "제가 그렇게 노골적인 수미쌍관의 형식을 한 것이 처음인데 그게 아마 조 과장이 조인성이기 때문이었기 때문"이라며 "어떻게 하면 이 배우를 데리고 한 편의 영화를 열고 닫을 수 있을까 를 생각하다가 그런 방식을 선택하게 됐다"고 말했다.

류 감독은 조인성과 여러 차례 작업한 이유에 대해 "배우들도 맨날 놀리는데 이름 정말 잘 지었다고. 인성이 좋네 그런다. 유머 감각도 겸비했고, 타인에 대한 배려도 잘하고. 그 집이 또 어머님은 교회 권사님이신데 아들은 또 법륜 스님하고 어울려서 종교적 화합도 집 안에서 이루고 있다. 한 해 한 해 나이가 들수록 제가 이제 최근에 조인성 배우하고 같이 계속 연달아 작업을 하면서 아 참 품위 있게 나이를 먹어가는구나. 멋있어진다"고 그의 인격을 칭찬했다.

박정민과는 '밀수' 이후 두 번째다. 심지어 전작에선 치졸한 악역으로 연기했던 그에게 이번엔 '유죄남' 타이틀에 걸맞는 멜로 남주 역할을 맡겼다. 류 감독은 "제가 요청한 것도 있는데 체중감량을 깜짝 놀랄 정도로 해왔다"고 그와의 촬영을 떠올렸다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 휴민트의 배우 박정민 [사진=샘컴퍼니] 2026.02.10 taeyi427@newspim.com

그는 "언제나 그렇듯 박정민이란 배우는 준비가 철저하고 몰입하기로도 유명했다. 실제로 그렇다. 결국 조각같은 외모를 가진 배우들은 많지만 스크린에 투영했을 때 매력을 느끼게 하는 배우, 외모가 아니라 태도가 찍히는 느낌이 든다. 가만히 서 있어도, 뒷 모습을 찍어도 그 마음이 느껴지는 장면들이 있는데 결국 배우의 상태가 찍히는 거라 생각한다. 배우가 준비하고 현장에 임하는 그 모든 것들이 그러니까 찍힌 거다"라며 박정민의 멜로 케미 비결을 밝혔다.

또 "(박정민이)앞에서 설치는 걸 못견뎌하는 사람인데, 언제 막내에서 이제 형이 돼서 북한팀 배우들을 챙기면서 다녀줬다. 그게 정말 고마웠다. 원래 저런 사람 아닌데 이렇게까지 노력해주는구나. 혼자 사색하고 이런 거 좋아하는 친구인데 참 고마웠다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 휴민트 배우 박해준 [사진=NEW] 2026.02.11 taeyi427@newspim.com

처음 호흡을 맞춘 박해준에 대해서도 "굉장히 스펙트럼이 넓은 배우"라며 "서민을 연기해도, 귀족을 연기해도, 악역도, 정말 가까운 내 편을 연기해도 어울린다. 자세히 보면 로버트 듀발 같은 눈빛이 있다. 그 얘길 하니 은근히 좋아하더라"고 말했다.

그러면서 "이 배우의 이 마성이 어디서 오는가를 보니까 이제 중년의 나이인데 폼 잡는 게 없다. 남자 중에 그런 사람 많이 못봤다. 일부러 누굴 재밌게 하고 까부는 경우는 봤는데 그냥 본인 자체가 센 사람이란 생각이 든다. 잘 흔들리지도 않고 누구하고도 관계가 좋다. 본인이 스트레스 받을 법한 일도 허허 하고 정말 잘 넘긴다. 그렇게 스트레스 없는 배우를 잘 못봤다"고 박해준이란 사람의 매력을 얘기했다.

jyyang@newspim.com

