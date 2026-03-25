'휴민트', 4월 1일 넷플릭스 공개…전 세계 시청자 만난다

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스가 오는 4월 1일 영화 '휴민트'​를 공개한다.

통쾌하게 터지는 액션과 인물들의 촘촘한 감정선으로 관객들의 호평을 받았던 영화 '휴민트'가 오는 4월 1일 넷플릭스를 통해 전 세계 시청자들을 만난다. '휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 휴민트 포스터. [사진=넷플릭스] 2026.03.25 moonddo00@newspim.com

북한과 러시아의 접경 지역에서 발생하고 있는 사건의 단서를 찾기 위해 각자 블라디보스토크로 향한 네 사람의 이야기를 다룬 '휴민트'는 '밀수​', '모가디슈', '베테랑' 등 자신만의 영화적 세계관을 구축해온 류승완 감독의 신작으로 개봉 전부터 기대를 모은 바 있다.

또한 조인성, 박정민, 박해준, 신세경 등 내로라하는 배우들이 각 인물의 복잡한 관계와 감정이 충돌하며 빚어지는 갈등을 밀도 있게 그려내며 극의 몰입도를 높였다. 특히 맨몸 액션, 총기 액션, 카 체이싱 등 캐릭터의 성향과 관계에 따라 차별화된 액션 스타일은 극강의 카타르시스를 선사한다. 여기에 블라디보스토크의 얼어붙은 공기를 고스란히 담아낸 라트비아 로케이션은 눈을 뗄 수 없는 압도적인 비주얼을 선사하는 것은 물론, 그 안에서 움직이는 인물들의 감정과 맞물려 현실감 넘치는 긴장감을 더했다.

'휴민트​'가 이제는 넷플릭스를 통해 전 세계 시청자들에게 공개되며 그 열기를 이어갈 전망이다. 전 세계 시청자들을 위해 프랑스어, 독일어, 중국어 등 33개 언어 자막과 영어를 비롯한 스페인어, 일본어 등 21개 언어 더빙을 함께 지원할 예정이다.

'휴민트'​의 넷플릭스 공개를 앞두고 NEW 측은 "넷플릭스를 통해 전 세계 시청자들에게 '휴민트'를 선보이게 되어 기쁘다. 작품의 생명력을 극대화하고, 글로벌 영화 팬들과 만날 수 있게 되어 매우 뜻깊다."는 소감을 전했다.

짜릿한 리얼 액션과 묵직한 멜로, 캐릭터의 앙상블까지 모두 담긴 영화 '휴민트'는 오는 4월 1일 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개된다.

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