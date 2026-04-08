전주 팔복동 철길 '이팝나무 축제' 개최

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25~26일·5월 1~3일 철길 구간 5일간 개방

야간 개방·공연·체험 운영 상생형 봄 축제 기대

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 매년 봄 이팝나무꽃이 장관을 이루는 전북 전주시 팔복동 철길이 개화 시기에 맞춰 시민과 관광객에게 개방된다.

전주시는 오는 25~26일과 5월 1~3일 등 총 5일간 팔복예술공장 일원에서 '2026 전주이팝나무 축제'를 개최한다고 8일 밝혔다.

전주 이팝나무 축제 모습[사진=전주시] 2026.04.08 lbs0964@newspim.com

팔복동 산업단지 내 철길은 봄이 되면 무채색 공장 지대를 가로지르며 하얀 이팝나무 꽃이 흩날리는 도심 속 꽃터널로 변모해 시민들의 발길을 끌어왔다.

올해로 3회째를 맞는 이번 축제는 한국철도공사 전북본부와의 협약을 바탕으로 평소 출입이 제한된 북전주선 철길을 개화 시기에 맞춰 개방하는 것이 핵심이다. 개방 구간은 기린대로~신복로 630m, 기린대로~팔복로 670m 구간으로 행사 기간 매일 오전 10시부터 오후 6시까지 운영된다.

특히 팔복예술공장 인근 금학교~신복로 약 400m 구간은 오후 9시까지 야간 개방이 이뤄져 조명과 어우러진 이팝나무 야경을 즐길 수 있다. 현장에는 지역 기업과 단체가 참여하는 음식·체험·판매 부스 30여 개가 운영되며 버스킹 등 공연도 함께 진행된다. 공식 개막식은 5월 1일 오전 10시에 열린다.

또한 축제 기간 팔복예술공장에서는 마르크 샤갈 특별전이 열리고, 제27회 전주국제영화제 일정과도 맞물려 전시와 영화, 산책을 함께 즐길 수 있는 복합 문화 경험을 제공한다. 전주이팝나무 축제는 2024년과 지난해 두 차례에 걸쳐 약 10만 명이 방문하며 전주의 대표 봄 축제로 자리 잡았다.

올해도 산단 입주 기업들이 공장 부지를 임시 주차장으로 제공하는 등 지역 상생 분위기를 이어간다. 전주시는 안전사고 예방을 위해 축제 기간과 지정된 시간에만 철길 출입을 허용하고 시간 외 무단출입 시 과태료를 부과할 방침이다.

임숙희 전주시 경제산업국장은 "지역 기업과 지자체가 함께하는 상생형 축제로 지역경제에 활력을 불어넣겠다"며 "안전하고 내실 있는 축제가 되도록 준비하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com