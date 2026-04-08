이종범 "최강야구는 잘못된 선택"...KT팬 "복귀 반대" 성명

"콜 오면 어디든 무조건 간다" 복귀 의지 피력

KT팬 "다시 기회 요구하는 말로 들릴 수밖에"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 시즌 도중 예능행을 택했던 '바람의 아들' 이종범이 뒤늦게 사과와 복귀 의사를 내놨다. 하지만 KT 위즈 팬들의 반응은 단호했다. 돌아오지 말라는 공식 성명까지 나왔다.

이종범은 6일 MBC SPORTS+ '비야인드'에 출연해 지난해 6월 JTBC '최강야구' 감독직을 맡기 위해 KT 코치직을 내려놓은 선택에 대해 "과정이 순탄하지 못했고 생각이 짧았으며 후회를 많이 했다"고 입을 열었다. "잘못된 선택이었기 때문에 감수해야 한다"면서도 "그 이후 과정이 너무 힘들었고, 스트레스로 얼굴에 백반증까지 생겼다"고 털어놨다. 그는 "KT에서 눈여겨봤던 선수들에게 미안하다"며 "다시 현장으로 갈 수 있는 방법을 고민하고 있고 콜이 오면 어디든 무조건 간다"고 현장 복귀 의지도 드러냈다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = KT 1군 코치 시절 이종범. [사진=KBS뉴스 중계화면 캡처] 2026.04.08 psoq1337@newspim.com

KT 팬들의 시각은 차가웠다. 온라인 커뮤니티 디시인사이드 KT 위즈 갤러리는 7일 이종범 규탄 및 KT 위즈 복귀 반대 성명문을 발표했다. 팬들은 "이종범은 2025년 6월 시즌이 한창 진행 중이던 시점에 KT 코치직에서 물러나 곧바로 예능 프로그램 '최강야구' 감독으로 합류했다"며 "이는 단순한 진로 변경이 아니라 팀과 선수단, 그리고 팬들이 함께 감당하던 시즌의 책임을 스스로 내려놓은 결정"이라고 비판했다.

이어 "그는 2025년 12월에도 공개석상에서 사과했고 2026년 4월에도 '생각이 짧았고 후회를 많이 했다', 'KT에서 눈여겨봤던 선수들에게 미안하다'고 말하면서도 '콜이 오면 어디든 간다'고 했다"며 "팬들 입장에선 단순한 반성이 아니라 다시 기회를 요구하는 말로 들릴 수밖에 없다"고 지적했다. 성명에는 "KT 위즈가 쌓아 온 이름과 기준이 이 문제 앞에서 결코 가벼워져서는 안 된다"며 구단이 명확한 원칙과 단호한 입장을 유지해 줄 것을 촉구하는 내용이 담겼다.

인터넷 댓글 반응도 냉담했다. "KT에서 큰 자리 줬는데, 시즌 중 팀과 팬 다 버리고 방송 갔다가 프로그램 끝나가니 돌아온다고?", "당신의 결정을 용납할 사람은 없습니다", "너무 무책임한 거 아닌가" 같은 반응이 줄을 이었다.

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