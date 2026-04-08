브이아이운용, AI반도체 커버드콜 ETF 상장…위클리 옵션으로 월 8회 프리미엄

AI 핵심 요약beta
- 브이아이자산운용이 8일 AI반도체 위클리 고정 커버드콜 ETF를 상장했다.
- 이 ETF는 AI반도체 20종목 지수를 추종하며 위클리 콜옵션 30% 매도 전략을 쓴다.
- 변동성 완화와 프리미엄 수익을 목표로 연금계좌 편입도 허용한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 브이아이자산운용이 인공지능(AI) 반도체 테마에 커버드콜 전략을 결합한 상장지수펀드(ETF)를 상장했다.
8일 브이아이자산운용은 'FOCUS AI반도체 위클리 고정 커버드콜 ETF'를 출시했다고 밝혔다. 이 ETF는 한국거래소(KRX)가 산출하는 'AI 반도체 위클리 고정 30% 커버드콜 지수'를 추종한다.
기초지수는 국내 AI 반도체 밸류체인 주요 종목 20개로 구성된다. 삼성전자·SK하이닉스를 중심으로 반도체 소재·부품·장비 기업까지 포함한 분산 투자 구조다.
운용 전략의 핵심은 커버드콜이다. AI 반도체 주식을 100% 편입하는 동시에 코스피200 콜옵션을 약 30% 수준으로 매도한다. 나머지 70% 자산은 반도체 업황 상승에 따른 자본차익에 참여하는 구조다.
월 단위 대신 위클리 옵션을 활용해 매주 콜옵션을 매도, 월 8회 이상의 프리미엄 수취 구조를 갖췄다. 옵션 프리미엄은 비과세 대상으로, 과세 부담을 낮추면서 인컴 수익을 확보할 수 있다.
연금 계좌 활용도 가능하다. 주식형으로 분류되지만 퇴직연금 계좌 내 70% 한도 내 편입이 허용된다.
브이아이자산운용 관계자는 "AI 반도체는 장기 성장성이 유효하지만 변동성이 높은 대표적인 섹터"라며 "커버드콜 전략을 통해 변동성을 완화하면서도 안정적인 수익 구조를 제공하는 데 초점을 맞췄다"고 말했다.
dconnect@newspim.com