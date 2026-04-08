안성시·대한간호협회, 통합방문간호센터 운영 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 안성시가 8일 대한간호협회와 통합방문간호센터 운영 업무협약을 체결했다.
- 지역 방문간호 기관 부재를 해소하고 안성형 통합돌봄 모델을 구축한다.
- 거동 불편 어르신에게 가정 방문 간호 서비스를 제공해 의료 사각지대를 줄인다.
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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 (사)대한간호협회와 '통합방문간호센터' 운영을 위한 업무협약을 체결했다.
8일 시에 따르면 이번 협약은 지역 내 방문간호 기관 부재 문제를 해소하고 안성형 통합돌봄 모델을 구축하기 위해 마련됐다.
실제 안성시 지역은 방문요양 간호서비스를 제공하는 전문 기관이 없어 장기요양 등급자가 인근 타 지역 기관을 이용해야 하는 불편이 많았다.
이에 시는 대한간호협회와 경기도간호사회와 협력해 지역 맞춤형 '통합방문간호센터'를 설치하기로 했다.
이날 협약에 따라 양 기관은 질병이나 수술 후 퇴원으로 거동이 불편한 어르신이 관할 행정복지센터에 통합돌봄 서비스를 신청하면 전문 간호사가 가정을 방문해 의사·한의사·치과의사 지시서에 따른 간호 서비스를 제공할 예정이다.
신경림 대한간호협회장은 "안성시 통합방문간호센터는 협회 차원에서 설치하는 첫 번째 간호 서비스 기관"이라며 "협회의 전문성을 바탕으로 안성시의 촘촘한 의료·돌봄 체계 구축을 지원하겠다"고 말했다.
한편 장기요양 인정자는 기존 서비스를 그대로 이용 가능하며, 미인정자도 '일차의료 방문진료 수가 시범사업'과 연계해 서비스를 받을 수 있어 의료 사각지대가 크게 줄어들 것으로 기대된다.
lsg0025@newspim.com