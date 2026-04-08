안성시, 공공기관 차량 2부제 시행…에너지 절약 선도

AI 핵심 요약beta
- 경기 안성시가 8일부터 정부 자원안보 경계 단계에 대응해 공공기관 차량 2부제를 시행한다.
- 공직자 및 공용차량 1540여 대를 대상으로 홀수·짝수 차량을 구분해 운행하며 친환경차 등은 예외다.
- 시는 조명 소등, 엘리베이터 제한 등 추가 절약 방안을 추진하고 공영주차장 7곳에서 5부제를 병행한다.
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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시는 8일부터 정부의 자원안보 위기경보 '경계' 단계 발령에 대응해 공공기관 차량 운행 2부제를 본격 시행한다고 밝혔다.
이번 조치는 기존 5부제에서 2부제로 전환한 것으로 공직자 및 공용차량 1540여 대를 대상으로 실시한다.
시는 공공부문의 솔선수범을 통해 에너지 소비를 절감하고 범시민적 절약 분위기를 확산시킬 것으로 기대하고 있다. 차량 2부제는 자동차 번호판 끝자리를 기준으로 운영되며 홀수 차량은 홀수일, 짝수 차량은 짝수일에만 운행 가능하다.
하지만 주말과 공휴일은 제외되며 전기차·수소차 등 친환경 차량, 장애인·임산부 탑승 차량, 긴급업무 차량은 예외다. 시는 청사 내 점검을 강화해 위반자에 강력 조치를 취하고 점심시간 사무실·복도 조명 소등, 엘리베이터 저층 운행 제한, 시민 홍보 등 추가 절약 방안을 지속적으로 추진한다.
또 지역 내 주요 공영주차장 7곳(안성맞춤공감 주차장, 금산동, 원곡면 등)에 승용차 5부제를 병행해 시행하고 전통시장은 제외하기로 했다.
시 관계자는 "공공부문의 선제적 대응으로 에너지 절약 문화를 지역사회로 확산시키겠다"며 "시민들의 대중교통 이용 등 생활 속 실천 참여를 부탁한다"고 전했다.
lsg0025@newspim.com