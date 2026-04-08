조지훈 전주시장 예비후보, 인구위기 대응 위한 비상대책·종합행정 공약 발표

AI 핵심 요약beta
- 조지훈 전주시장 예비후보가 8일 인구 감소 대응 비상대책 발표했다.
- 인구전략위원회 신설과 매월 직접 챙기는 실행력 강화 밝혔다.
- 아이 수당·100원 버스카드·AI 일자리 등 세대별 종합 정책 제시했다.
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신중년 지원·관계인구 등록제 도입 통한 인구 유지와 도시 활력 강화
[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 조지훈 전주시장 예비후보가 8일 기자회견을 열고 급격한 인구 감소 문제에 대응하기 위한 비상대책과 종합행정 계획을 발표했다.
조 예비후보는 지난 4년간 약 2만 8천여 명의 시민이 전주를 떠난 상황을 '급격한 인구 절벽'으로 규정하며, 시장 직속 전략기구인 인구전략위원회를 신설해 정책 기획과 집행의 거버넌스를 강화하고, 매월 직접 챙기는 방식으로 실행력을 높이겠다고 밝혔다.
세대별·분야별 종합 정책으로는 ▲출생 지원금 100만 원을 지급하고 만 6세까지 연간 100만 원을 보장하는 '전주형 아이 수당' ▲어린이·청소년을 위한 100원 버스 전용 카드 지급 ▲AI 기반 일자리 선취와 교육 학습 프로그램 지원 ▲재수·취업 대비 학습 생태계 복원 ▲신중년 종합 지원 계획 수립 ▲관계인구 등록제도 도입 등이 포함됐다.
이 정책들은 생애주기를 고려해 청년, 신혼부부, 은퇴 세대까지 전 연령층을 포괄하며, 일자리와 교육, 주거, 복지, 문화 환경 등 다양한 분야가 결합된 종합행정의 결정판으로 설계됐다.
조 예비후보는 "인구정책은 단순한 지원책이 아니라, 청년의 유출을 막고 지역 경제 활성화와 시민 삶의 질 향상을 동시에 추구하는 종합적 전략"이라며 "현대차그룹 새만금 투자 등 경제적 기회와 연계해 전주의 대전환을 만들어 나가겠다"고 강조했다.
또 "급격한 인구 절벽 위기를 시민과 함께 극복하고, 전주를 떠나는 도시가 아닌 머물고 성장하는 도시로 만들겠다"며, 정책 실행을 위한 강력한 행정력과 시민 참여를 모두 결합해 전주시의 지속 가능한 발전을 약속했다.
gojongwin@newspim.com