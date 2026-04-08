평택상공회의소, '제53회 상공의 날' 기념식 개최…모범상공인 30명 표창

AI 핵심 요약beta
- 평택상공회의소가 8일 제53회 상공의 날 기념식을 열었다.
- 비즈니스 포럼과 유공자 30명 표창 수여 행사를 진행했다.
- 정장선 시장과 이강선 회장이 기업 역할과 협력 강화를 강조했다.
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택상공회의소가 '제53회 상공의 날'을 맞아 평택상공회의소 6층 컨퍼런스룸에서 상공인 공로를 기렸다.
8일 상공회의소에 따르면 행사는 상공의 날을 통해 지역 경제 발전 유공자를 격려하고 기업 교류를 촉진하기 위해 마련됐다.
이날 행사에는 정장선 평택시장, 채희만 수원지방검찰청 평택지청장, 정상구 평택지방해양수산청장, 우창용 평택세무서장, 이경환 고용노동부 평택지청장, 우채명 평택해양경찰서장, 최덕호 평택소방서장, 홍의선 송탄소방서장 등 유관기관 단체장과 기업인 150여 명이 참석했다.
행사는 1부 비즈니스 포럼에서 우창용 평택세무서장이 '세무조사와 가업승계의 이해', 이경환 고용노동부 평택지청장이 '2026년 고용노동정책 방향'을 주제로 강연했다.
2부 기념식에서는 신규 회원사 환영식과 함께 지역 경제 발전 유공자 30명에게 표창이 수여됐다.
이강선 평택상공회의소 회장은 "상공인 여러분은 평택 경제를 이끌어 온 가장 큰 힘"이라며 "평택은 삼성전자 반도체와 평택항 중심 국제물류가 융합되는 산업도시로 성장 중"이라고 말했다.
이어 이 회장은 "기업 간 협력과 산업 융합이 경쟁력을 결정짓는 시대에 상공회의소는 지역 경제 플랫폼 역할을 강화하겠다"고 강조했다.
정장선 평택시장은 축사에서 "기업인들의 역할로 105만 평택 2040 도시계획이 확정됐다"며 "기업하기 좋은 평택을 만들겠다"고 약속했다.
수상자는 다음과 같다.
- 산업포장: 디에이치㈜ 서호진 대표
- 산업통상자원부장관 표창: ㈜HRS 김형석 상무, 한양전공㈜ 양정일 대표
- 경기도지사 표창: 남방CNA㈜ 김종혁 대표, ㈜에치와이 고정표 공장장, ㈜두산테스나 최병철 상무, ㈜나인테크 오동록 상무
- 평택시장 표창: AK플라자㈜ 평택 한기수 평택지점장, 현대토건㈜ 이창재 대표이사, 우리은행 평택금융센터 이연정 센터장
- 평택지방해양수산청장 표창: ㈜신양 김윤호 대표이사, 데코밸리㈜ 송영관 대표이사, ㈜카길애그리퓨리나 임진성 공장장
- 수원지방검찰청 평택지청장 표창: 아주약품㈜ 김태훈 대표이사, ㈜그린테크 전정애 대표이사
- 고용노동부 평택지청 표창: CJ대한통운㈜ 평택지사 임재홍 지사장, SG생활안전㈜ 서창원 이사, ㈜엠즈베이커스 김진동 대표이사
- 평택소방서장 표창: SPL㈜ 손병근 대표이사, 우양에이치씨㈜ 김진태 대표이사, ㈜풍산디에이케이 민광석 이사
- 송탄소방서장 표창: 송화축산㈜ 이승훈 대표이사, ㈜일강 정세민 대표이사
- 평택해양경찰서장 감사장: 부일산업 김건 대표, 진성냉기산업(주) 인문진 대표이사
- 평택세무서장 감사패: ㈜경남케미칼 이태호 전무, 한국콘트롤공업㈜ 서상현 대표이사
- 평택시의회 표창: 고려포장㈜ 조양래 대표이사, ㈜평택저축은행 서순희 대표이사
- 대한상공회의소 회장 표창: ㈜캐로스컴퍼니 염승섭 대표이사
krg0404@newspim.com