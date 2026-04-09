구자열, 민주당 원주시장 후보 확정…"시정 정상화·변화로 시민 삶 바꾸겠다"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 강원도당은 9일 원주시장 후보로 구자열 예비후보를 최종 확정했다.
- 구 후보는 6일부터 사흘간 진행된 국민참여경선에서 권리당원 투표와 여론조사 모두에서 과반 이상 득표했다.
- 구 후보는 제2첨단의료복합단지 유치 등 '트리플 파이브' 공약으로 원주의 위상을 높이겠다고 밝혔다.
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 더불어민주당 원주시장 후보로 구자열 예비후보가 최종 확정됐다. 더불어민주당 강원도당 선거관리위원회는 9일 "원주시장 후보 경선 결과 구자열 후보가 과반 이상의 득표로 최종 후보로 선출됐다"고 공식 발표했다.
이번 경선은 6일부터 사흘간 국민참여경선 방식으로 진행됐으며 구 후보는 권리당원 투표와 안심번호 여론조사 모두에서 고른 지지를 얻어 결선투표 없이 본선행 티켓을 거머쥐었다. 당 안팎에서는 "경선 과정에서 '대세론'을 입증했다"는 평가가 나온다.
구자열 후보는 후보 확정 직후 "부족한 제게 압도적인 성원을 보내주신 시민 여러분과 당원 동지들께 진심으로 머리 숙여 감사드린다"며 "보내주신 큰 사랑을 원주시정 교체와 시민 행복으로 보답하겠다"고 소감을 밝혔다.
그는 "지금 원주에 필요한 것은 보여주기식 행정이 아니라 시민의 삶을 세밀하게 살피는 '시정의 정상화'와 실질적인 변화"라며 "그동안 쌓아온 행정 경험과 중앙 네트워크를 오직 원주를 다시 뛰게 하는 데 쏟아붓겠다"고 강조했다.
특히 "아이들의 웃음소리가 커지고 시민의 생활비가 줄어드는, 일상이 행복한 원주를 반드시 만들겠다"며 민생 중심 시정을 약속했다.
이번 구자열 후보의 확정으로 앞서 강원도지사 후보로 선출된 우상호 후보와의 '필승 강원 라인업'도 윤곽을 드러냈다. 당 내부에서는 우상호 후보가 가진 중앙 정치 네트워크와 구 후보의 지방 행정 전문성이 결합할 경우 "중앙의 지원과 현장의 실행이 동시에 가능한 조합"이 될 것이라는 기대가 나오고 있다.
구 후보는 우 후보의 '강원 특별시대' 구상을 원주에서 구현하기 위해 제시한 '트리플 파이브(T5)' 공약을 앞세워 본선 승리를 노린다는 계획이다. 제2첨단의료복합단지 유치, 강원도 경제 기능의 원주 분산, 강원대표도서관 유치 등 굵직한 프로젝트를 통해 "원주의 위상을 한 단계 끌어올리겠다"는 구상이다.
경선 경쟁을 벌인 곽문근·원창묵 예비후보에 대한 감사 인사도 잊지 않았다. 구 후보는 "멋진 경쟁을 펼쳐주신 두 후보님의 원주에 대한 열정과 비전을 존중하며 두 분을 지지했던 시민의 마음까지 하나로 모으겠다"며 "민주당은 이제 '원팀'으로서 오직 정책과 실력으로 시민의 선택을 받겠다"고 말했다.
후보 확정을 마친 구자열 후보는 조만간 선거대책본부를 꾸리고 "원주의 자존심을 되찾는 선거"를 기치로 본선 체제에 돌입할 예정이다.
onemoregive@newspim.com