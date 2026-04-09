공수처, 내부고발 익명신고센터 개소…"고발자 신원보호하며 공직부패 척결"

AI 핵심 요약beta
- 공수처가 9일 익명신고센터를 개소했다.
- 내부고발자 신원 보호하며 부패 척결을 추진한다.
- 오동운 처장이 공직사회 투명성 제고를 기대했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
개소식에 과거 군부재자투표 양심선언자·군납비리 고발자 참석
오동운 처장 "공직사회 부패 발견·국민 신뢰 제고에 기여할 것"
[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 고위공직자범죄수사처(공수처)가 9일 개소한 고위공직자범죄 내부고발 익명신고센터를 통해 내부고발자의 신원을 보호하며 공직사회 내 부패를 척결할 방침이다.
공수처는 이날 오후 2시 정부과천청사 내 공수처 1층 로비에서 익명신고센터 개소식을 개최하고 이같이 밝혔다.
공수처 관계자는 "익명신고센터는 신고 접수부터 사실관계 검토, 내사 전환 여부 판단, 처리 결과 통지에 이르기까지 모든 과정을 익명으로 처리하도록 설계됐다"며 "신고자의 신원을 식별할 수 있는 정보는 철저히 차단·관리함으로써, 내부고발자의 신원 보호가 실질적으로 보장될 것으로 예상한다"고 전했다.
그러면서 "이번 익명신고센터 개소를 통해 내부고발자가 신분 노출에 대한 우려 없이 신고할 수 있는 환경을 조성했다"며 "공직사회 내부의 부패를 보다 효과적으로 드러낼 수 있을 것으로 기대한다"고 덧붙였다.
이날 개소식에는 ▲1992년 군부재자투표 부정 사실을 양심 선언한 이지문 내부제보실천운동 상임고문 ▲2009년 군납비리를 내부고발한 김영수 국방권익연구소 소장 ▲익명신고센터 구축 관련 연구를 수행한 최창명 한국윤리인권연구원 대표 등이 참석했다.
이지문 상임고문은 1992년 군부재자투표 과정에서 조직적 부정이 있었음을 공개함으로써 선거 공정성 확보에 기여했다는 평가를 받는다. 김영수 소장은 해군 장교로 복무하던 중, 군납·방산 납품 과정에서의 비리를 내부 고발해 군수분야 부패 문제를 공론화한 바 있다.
공수처는 익명신고센터를 통해 내부고발 신고를 활성화하는 한편, 접수된 신고를 면밀히 검토해 수사 필요성이 있는 사안에 대해 내사로 전환함으로써 사건 처리의 질적 수준을 함께 높여나간다는 계획이다.
오동운 공수처장은 이날 "익명신고센터가 안정적으로 운영된다면 공직사회 내부의 부패를 보다 효과적으로 발견하고,국가 전반의 투명성을 높이며 국민의 신뢰를 제고하는 데 기여할 것"이라고 밝혔다.
yek105@newspim.com