LS에코에너지·첨단소재, 구동모터 공급망 '탈중국' 선언

AI 핵심 요약beta
- LS에코에너지와 LS에코첨단소재가 9일 구동모터 밸류체인 MOU를 체결했다.
- 로봇·방산·전기차 분야 탈중국 공급망 구축을 목표로 협력한다.
- 희토류 금속과 권선 연계로 북미 현지화와 글로벌 대응력을 강화한다.
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전기차·로봇 수요 대응…북미 현지화로 글로벌 공급 확대
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LS에코에너지와 LS에코첨단소재가 구동모터 핵심부품 분야에서 '탈중국 공급망' 구축을 위한 협력에 나섰다.
양사는 9일 로봇·방산·전기차 등 차세대 모빌리티 산업을 겨냥한 '구동모터 밸류체인 강화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.
구동모터는 영구자석, 권선, 코어 등 핵심 부품 성능에 따라 효율과 출력이 좌우되는 장치로, 전기차뿐 아니라 도심 항공 모빌리티(UAM)과 휴머노이드 로봇 확산에 따라 수요가 빠르게 늘고 있다. 이에 따라 비중국 중심 공급망 확보 중요성도 커지고 있다.
LS에코에너지는 희토류 영구자석용 금속 사업을 추진 중이며, LS에코첨단소재는 글로벌 완성차 대상 권선 공급 기반을 확보하고 있다. 양사는 이번 협력을 통해 희토류 금속과 권선을 연계한 공급망을 구축하고, 북미 현지화를 기반으로 글로벌 고객 대응력을 강화할 계획이다.
syu@newspim.com