[로펌이슈] 바른, 20일 토큰증권 세미나 개최…제도화 대응 전략 논의

AI 핵심 요약beta
- 법무법인 바른이 8일 20일 STO 세미나 개최를 밝혔다.
- 국회 법안 통과로 제도 기반 마련, 기업 리스크 대응 지원한다.
- 법제 동향·유통 인프라·스테이블코인 등 실무 전략 논의한다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 바른은 오는 20일 서울 대치동 섬유센터빌딩에서 '토큰증권(STO) 현황 및 활용' 세미나를 개최한다고 8일 밝혔다.
이번 세미나는 지난 1월 15일 토큰증권 도입을 위한 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'과 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 개정안이 국회를 통과하면서 제도적 기반이 마련된 가운데, 관련 기업들의 사업 전략 수립과 법적 리스크 대응을 지원하기 위해 마련됐다.
바른은 현재를 시행령 및 감독규정 정비를 앞둔 과도기 단계로 보고, 토큰증권의 발행 구조와 유통 방식, 투자자 보호 기준에 따라 향후 규제 리스크가 달라질 수 있다고 설명했다.
세미나에서는 토큰증권 관련 법·제도 동향과 함께 증권성 판단, 유통 인프라 구축, 투자자 보호 기준 등 핵심 쟁점을 중심으로 실무적인 대응 전략이 논의된다. 특히 원화 스테이블코인 기반 결제 인프라와 자본시장 구조 변화 등도 주요 주제로 다뤄질 예정이다.
이날 세미나에는 바른 소속 전문가를 비롯해 코스콤, 오픈에셋 등 관련 산업 전문가들이 연사로 참여한다.
구체적으로 이혜준 변호사는 '토큰증권(STO) 법제화의 현황과 쟁점'을, 김경업 오픈에셋 대표는 '토큰증권 생태계의 마지막 퍼즐: 원화 스테이블코인과 결제 혁신'을 발표한다. 이어 김완성 코스콤 디지털자산사업추진TF 부서장은 'From OTC to On-Chain: 새로운 자본시장 인프라'를, 최진혁 변호사는 '토큰증권의 활용 및 지원 방안'을 설명할 예정이다.
이동훈 대표변호사는 "토큰증권 제도화가 진행되는 가운데, 기업들이 사업 구조 설계를 준비하는 단계에서 발행 구조와 유통 방식에 따른 법적 리스크를 사전에 점검하는 것이 중요하다"며 "시행령과 감독규정 정비를 앞둔 시점에서 기업들이 대응 전략을 구체화하는 데 참고가 될 것"이라고 밝혔다.
abc123@newspim.com