[로펌이슈] 화우, '상장폐지 규제 개편' 세미나 개최…상장유지 전략 점검

AI 핵심 요약beta
- 법무법인 화우가 14일 세미나를 연다.
- 상장폐지 규제 개편 분석과 리스크 관리 전략을 공유한다.
- 한국거래소 출신 전문가들이 발표하며 무료로 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 화우가 상장폐지 제도 개편에 대응하기 위한 실무 전략을 공유하는 세미나를 연다.
화우는 오는 14일 오후 2시 서울 강남구 아셈타워 34층 화우연수원에서 '상장폐지 규제 개편 정밀 분석 및 리스크 관리 전략' 세미나를 개최한다고 밝혔다.
최근 상장폐지 기준과 절차가 강화되면서 상장기업의 공시, 내부통제, 지배구조 전반에 걸친 리스크 관리 중요성이 커지고 있다. 특히 '상장폐지 개혁방안'은 기업 존폐와 직결되는 사안으로, 선제적이고 체계적인 대응 필요성이 높아지고 있다는 분석이다.
이에 따라 화우는 기업 공시 및 상장관리 담당자를 대상으로 제도 개편에 따른 주요 변화와 대응 전략을 점검하기 위해 이번 세미나를 마련했다. 한국거래소 출신 전문가와 상장폐지 대응 경험이 풍부한 변호사들이 참여해 제도 이해부터 심사 대응, 공시 리스크 관리까지 상장 유지 전략 전반을 다룰 예정이다.
세미나는 총 3개 세션으로 구성된다. 첫 번째 세션에서는 한국거래소 부이사장 출신 정운수 고문이 '상장폐지 제도 개편방안의 심층 분석과 기업의 전략적 대응'을 주제로 발표한다. 정 고문은 코스닥시장본부 부장과 상무, 부이사장을 역임하며 상장 업무 전반을 담당한 바 있다.
두 번째 세션에서는 정성빈 변호사가 '상장적격성 실질심사 최신 규제 동향 및 맞춤형 실무 가이드'를 설명한다. 정 변호사는 나스닥, 코스피, 코스닥 등 다양한 시장에서 기업공개(IPO) 자문을 수행하며 100건 이상의 상장폐지 대응 경험을 보유하고 있다.
세 번째 세션에서는 한국거래소 코스닥시장본부 상무 출신 김성태 고문이 '불성실공시 리스크 선제 대응 전략 및 핵심 유의사항'을 주제로 발표한다.
강성운 화우 금융그룹장은 "상장폐지 규제 환경이 빠르게 변화하면서 기업의 상장 유지 전략도 새로운 접근이 요구되고 있다"며 "이번 세미나가 기업들이 규제 리스크를 선제적으로 관리하고 실무에 바로 적용 가능한 대응 전략을 마련하는 데 도움이 되길 기대한다"고 말했다.
이번 세미나는 기업 공시 및 상장관리 담당자를 대상으로 진행되며 참가비는 무료다. 사전 신청을 통해 참석할 수 있다.
abc123@newspim.com