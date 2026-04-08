'KODEX 미국AI광통신네트워크', 상장 후 해외 ETF 수익률 1위

AI 핵심 요약beta
- 삼성자산운용이 8일 KODEX 미국AI광통신네트워크 ETF 상장 후 수익률 15.4% 1위를 달성했다고 밝혔다.
- 지난달 31일부터 7일까지 개인 순매수 390억원을 기록했다.
- AI 데이터센터 광통신 기술에 투자하며 루멘텀 등 글로벌 업체를 편입했다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼성자산운용은 'KODEX 미국AI광통신네트워크' ETF가 상장 후 수익률 15.4%를 기록하며 국내 상장 해외 ETF 가운데 1위(레버리지 제외)를 달성했다고 8일 밝혔다. 한국거래소 기준 지난달 31일부터 이달 7일까지의 수익률이며 같은 기간 개인투자자 순매수 규모도 390억원을 넘었다.
이 ETF는 AI 데이터센터의 데이터 병목 현상을 해결하는 광통신 기술에 투자한다. 수천 개의 GPU가 실시간으로 대규모 데이터를 주고받아야 하는 AI 구동 환경에서 네트워크 전송 속도가 GPU 성능을 따라가지 못해 처리 효율이 저하되는 현상이 발생하고 있다. 전기 신호를 빛으로 변환해 초고속·초저전력 전송을 구현하는 광통신이 이 문제의 해결책으로 부상하면서 AI 데이터센터의 핵심 인프라로 자리잡고 있다.
ETF는 연산·스위칭, 광전환, 네트워크, 백본망 등 데이터 전송 경로 전반을 아우르는 구조로 설계됐다. 지난 7일 기준 주요 편입 종목은 루멘텀(23.7%)·시에나(21.9%)·코히런트(18.2%) 등 글로벌 광통신 장비 업체들이다.
김천흥 삼성자산운용 매니저는 "네트워크는 광통신으로 완성되기 때문에 연결이라는 측면에서 차별화되는 상품"이라며 "미국 AI 산업의 성장 가능성에 주목하는 투자자라면 데이터 속도 제한을 해결할 광통신 ETF가 적합한 투자 대안이 될 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com