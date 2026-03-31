삼성자산운용, 'KODEX 미국AI광통신네트워크' ETF 신규 상장

넥스트 AI 테마 '빛의 신경망'…AI산업 성장의 새로운 주역 부상

광통신, AI 병목 해결사…광전환 양강 루멘텀·코히런트 등에 투자

"칩의 개수보다 연결의 속도가 중요한 시대"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성자산운용은 31일 인공지능(AI) 데이터센터의 새로운 혈맥으로 꼽히는 광통신과 네트워크 섹터 대표 기업에 집중 투자하는 'KODEX 미국AI광통신네트워크' 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장한다고 밝혔다.

회사에 따르면 KODEX 미국AI광통신네트워크는 전기 신호를 빛으로 전환해 데이터 전송 속도를 획기적으로 높이는 광학 부품 및 장비 전문 기업을 선별해 담은 상품이다. 특히 AI 구동의 물리적 한계로 지목되는 네트워크 병목 현상을 해결하는 핵심 기업에 집중 투자한다.

[사진=삼성자산운용]

삼성자산운용은 "전 세계 빅테크 기업이 AI 주도권을 잡기 위해 차세대 그래픽처리장치(GPU)를 확보하려 수백조원을 쏟아붓고 있다"며 "역설적이게도 가장 비싼 '뇌(GPU)'를 갖추고도 정작 AI 서비스의 속도는 기대에 미치지 못하는 현상이 발생하고 있다"고 전했다.

수만 개의 GPU가 서로 데이터를 주고받는 네트워크가 전력 소모와 물리적 한계로 정체를 빚어 데이터 연결이 지연되고 있다는 설명이다.

이어 "칩 성능은 좋아졌는데 데이터를 실어 나르는 통로가 구식이라면, 비싼 GPU는 데이터를 기다리며 노는 시간이 많아질 수밖에 없다"며 "결국 AI 투자의 진짜 수익률은 얼마나 많은 GPU를 가졌느냐가 아니라, 얼마나 효율적으로 GPU들을 연결했느냐에 달려있다"고 부연했다.

해당 ETF는 글로벌 광전환 분야의 양강 기업인 루멘텀(Lumentum)과 코히런트(Coherent)를 핵심 포트폴리오로 구성한다. 엔비디아는 최근 열린 'GTC 2026'에서 루멘텀과 코히런트에 각각 20억달러 규모의 투자를 단행하며 광통신 인프라의 전략적 가치를 확인한 바 있다.

이 밖에도 광학 칩 설계의 강자 마벨(Marvell), 데이터센터 간 연결 전문 장비 기업 시에나(Ciena), 광섬유 인프라의 핵심 코닝(Corning), 광학 칩 생산을 담당하는 타워 세미컨덕터(Tower Semiconductor) 등 AI 네트워크 전반의 선도 기업들에 투자한다.

김천흥 삼성자산운용 매니저는 "AI 시대의 경쟁 구도는 이제 누가 더 많은 칩을 가졌느냐에서 누가 더 빠르고 끊김 없이 칩들을 연결하느냐로 빠르게 이동하고 있다"며 "광통신 네트워크는 인공지능 산업 성장의 핵심 주역으로 이 구조적 전환의 수혜를 가장 직접적으로 누릴 수 있는 기업들만을 엄선해 상품을 구성했다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com