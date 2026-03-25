삼성자산운용, 'Kodex RIA 투자 가이드북' 발간

대표지수·반도체·전력 등 핵심 투자 키워드 기반 RIA에 담을 ETF 제시

Kodex 홈페이지에서 다운로드 가능…26일 오후 6시 웹세미나 진행

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성자산운용은 25일 국내시장 복귀계좌(RIA)에 대한 정확한 정보와 상장지수펀드(ETF) 활용법을 담은 'Kodex RIA 투자 가이드북'을 발간했다고 밝혔다.

RIA는 외환시장 안정화 및 국내 자본시장 활성화를 지원하기 위해 해외 주식 매도 후 국내 주식 등에 1년 이상 투자 시 해외 주식 양도소득세를 50%부터 최대 100%까지 감면해 주는 세제 혜택이 있는 계좌다. 국내 자본시장 활성화와 개인 투자자의 자산 형성을 지원하기 위해 도입된 제도로, 투자자들이 국내 자산을 보다 전략적으로 활용할 수 있는 기반을 만들기 위해 마련됐다.

회사에 따르면 Kodex RIA 투자 가이드북은 RIA 제도를 효과적으로 이해하고 이를 ETF 투자 전략까지 연결할 수 있도록 돕는 데 초점을 맞췄다. 1부 'RIA 인사이트'에서는 ▲RIA 제도의 이해와 구조 ▲RIA에 주목하는 이유를 담았다. 2부 'RIA를 활용한 Kodex ETF 투자전략'에서는 ▲RIA 추천 Kodex ETF 11종 ▲RIA 투자 가능 Kodex ETF 목록을 정리했다. 부록에는 RIA 투자자들을 위한 핵심 Q&A를 수록해 실전 활용도를 높였다는 설명이다.

[사진=삼성자산운용]

특히 대표지수, 반도체, 로봇, 전력, 조선·방산·원자력, 월배당 등 주요 투자 키워드를 중심으로 RIA 추천 Kodex ETF 11종의 투자 전략을 제시한 점이 핵심이다. 테마별로 산업의 현황과 투자 포인트를 함께 설명하고, 이를 기반으로 ETF를 활용한 투자 아이디어를 제공해 투자자가 시장 흐름에 맞는 전략을 수립할 수 있도록 했다. 또한 RIA 계좌에서 투자 가능한 Kodex ETF 목록을 함께 제시해 투자 목적과 성향에 맞는 상품을 알려 주고, 투자 과정에서 발생하는 궁금증을 정리한 핵심 Q&A도 수록해 실전 활용도를 높였다.

삼성자산운용은 이날 공식 홈페이지를 통해 가이드북을 공개하고, 오는 26일 오후 6시 투자자들을 대상으로 RIA 투자 웹세미나를 진행할 계획이다. 웹세미나에서는 RIA 제도에 대한 자세한 설명과 함께 RIA를 활용한 ETF 투자 전략을 소개할 예정이다. 시청자들 중 추첨을 통해 가이드북 실물 책자(100명), 배달의 민족 2만원권(20명), 스타벅스 아메리카노 쿠폰(30명)이 제공된다.

김도형 삼성자산운용 ETF컨설팅본부장은 "RIA 제도는 절세와 자산관리를 동시에 고려할 수 있는 새로운 투자 수단"이라며 "이번 가이드북을 통해 투자자들이 RIA 제도를 쉽게 이해하고 ETF를 활용한 투자 전략을 수립하는 데 도움이 되기를 기대한다"고 말했다. 그는 "앞으로도 시장 변화와 산업 트렌드를 반영한 투자 키워드를 통해 투자자들이 새로운 투자 기회를 포착하고 투자자의 성과로 이어질 수 있는 다양한 투자 설루션을 제공해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.

rkgml925@newspim.com