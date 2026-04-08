서울시, 상수도 맨홀에 출입경고시설·외부조작밸브 도입

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고온기 밀폐공간 사고 예방 대책 강화

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 중대재해 가운데 사망률이 높은 밀폐공간 사고 예방을 위해 상수도 맨홀 안전대책을 강화한다고 8일 밝혔다.

상수도 맨홀은 누수 보수, 시설물 점검 등으로 작업자 출입이 잦은 데다 일반 맨홀보다 깊어 추락과 질식 등 중대사고 위험이 크다. 6월부터 8월까지 고온기에는 유해가스 발생 가능성도 커 질식사고 우려가 더욱 높아진다.

고용노동부에 따르면 최근 10년간(2014~2023년) 밀폐공간 작업 중 재해자는 총 338명이며, 이 중 136명이 숨져 다른 사고성 재해 사망률에 41배에 달하는 것으로 나타났다.

맨홀 출입경고시설 설치 후 [사진=서울시]

이에 시는 '진입 전 위험요소 인지 부족'과 '직접 진입 작업'을 맨홀 작업의 핵심 위험요인으로 보고, 사전 경고 시스템과 비진입 작업 확대를 통해 안전관리 체계를 개선한다.

먼저, 4월 내 상수도 고위험 맨홀인 사각밸브실과 깊이 3m이상의 원형 밸브실 1만2705개소에 출입경고시설을 설치할 예정이다. 이를 통해 작업자가 맨홀 진입 전 위험요소를 직관적으로 인식하게 한다. 시인성을 높인 파란색 출입경고시설을 통해 작업자의 안전수칙 준수를 유도할 예정이다.

또 시는 누수 발생과 관 세척 과정에서 맨홀 내부의 공기밸브를 지상에서 조작할 수 있도록 외부조작밸브를 개발해 올해 안에 231개 맨홀에 설치한다. 기존에는 작업자가 직접 맨홀에 들어가 이를 조작해야 했으나, 이번 도입으로 밀폐공간 진입에 따른 위험을 최소화할 수 있다.

지난 3월 시범 설치 결과, 외부조작밸브는 효율성과 현장 적용성이 높은 것으로 확인돼 본격적인 설치에 나선다고 시는 덧붙였다.

시는 두 설비 도입을 통해 작업자가 맨홀 진입 전 안전수칙을 확인하고, 진입 빈도를 줄여 질식, 추락사고 예방 효과를 높일 것으로 기대하고 있다. 여름철 고위험기에는 밀폐공간 진입 부담을 낮춰 작업자 보호 수준을 한층 높일 전망이다.

주용태 서울아리수본부장은 "상수도 맨홀 작업은 작은 방심이 중대재해로 이어질 수 있는 고위험 작업"이라며 "현장 중심의 안전설비를 확대하고 밀폐공간 사고 예방에 최선을 다 하겠다"고 전했다.

kh99@newspim.com