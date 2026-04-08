휴온스메디텍, 스킨부스터 中 진출 발판 마련…주사침 NMPA 등록

AI 핵심 요약beta
- 휴온스메디텍이 8일 스킨부스터 주사침 '프리미엄 9핀 니들'의 중국 NMPA 인허가를 완료했다.
- 해당 제품은 에스테틱 장비와 결합해 고압 환경에서도 안정적인 약물 주입이 가능하도록 설계됐다.
- 회사는 이번 허가를 계기로 중국을 포함한 글로벌 에스테틱 시장 확대를 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 휴온스메디텍이 중국 의료기기 인허가를 확보하며 현지 에스테틱 시장 확대에 나섰다.
휴온스그룹 의료기기 계열사인 휴온스메디텍은 스킨부스터 시술용 주사침 '프리미엄 9핀 니들'이 최근 중국 국가약품감독관리국(NMPA) 등록을 완료했다고 8일 밝혔다. 이번 등록을 통해 회사는 중국 시장에서 관련 제품 판매 기반을 확보하게 됐다.
해당 제품은 휴온스메디텍의 에스테틱 장비 '더마샤인 프로(Dermashine Pro)'와 '더마샤인 밸런스(Dermashine Balance)'에 결합해 사용하는 전용 주사침이다. 장비와의 결합력을 높인 구조를 적용해 고압 환경에서도 안정적인 약물 주입이 가능하도록 설계됐다. 또한 침관 내경 길이를 최적화해 점도가 높은 물질도 피부에 정량 주입할 수 있도록 하고, 약물 손실을 줄이는 데 초점을 맞췄다.
이와 함께 시술 과정에서의 통증과 회복 시간을 줄이기 위한 설계가 적용됐으며, 보호 캡을 통해 시술자 안전성도 고려했다.
휴온스메디텍은 이번 NMPA 등록을 계기로 중국을 포함한 글로벌 에스테틱 시장에서 입지 확대를 추진한다는 계획이다. 회사 측은 기존 장비와의 결합을 통해 시술 솔루션을 강화하고, 현지 시장 내 제품 경쟁력을 높인다는 전략이다.
하창우 대표는 "NMPA 허가를 통해 중국 에스테틱 시장에서 사업 확대 기반을 마련했다"며 "현지 시장에서의 입지 강화를 지속 추진하겠다"고 밝혔다.
sykim@newspim.com