산림조합중앙회 충북본부, 상반기 상호금융 교육

AI 핵심 요약beta
- 산림조합중앙회 충북본부가 7일 청주에서 회원조합 금융 직원 대상 상반기 상호금융 교육을 진행했다.
- 교육은 고객 서비스 품질 높이고 신뢰도 강화 목적으로 여수신 실무와 채권 관리 등을 다뤘다.
- 충북본부는 회원조합 금융 성장 지원을 이어가며 안전한 금융 환경을 조성한다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 산림조합중앙회 충북본부는 7일 청주산림조합 회의실에서 도내 회원조합 금융 담당 직원을 대상으로 '상반기 상호금융 업무 교육'을 진행했다고 밝혔다.
이번 교육은 상호금융의 외형 성장에 맞춰 고객 서비스 품질을 높이고 금융기관의 신뢰도를 강화하기 위한 실무 역량 제고에 목적을 뒀다.
교육 과정은 현장에서 바로 적용할 수 있는 내용으로 구성됐다.
여·수신 실무, 채권 관리, 내부 통제 및 금융 소비자 보호 등 핵심 업무 전반에 대한 실무 중심 교육이 진행됐다.
충북본부는 앞으로도 회원조합의 상호금융 성장을 위한 지원을 이어갈 계획이다.
오근영 충북본부장은 "회원조합의 금융 경쟁력은 직원들의 전문성에서 비롯된다"며 "체계적인 교육을 통해 사고 없는 안전한 금융 환경을 조성하고, 고객이 안심할 수 있는 산림조합 금융을 만들어 가겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com