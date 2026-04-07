민주당 충북지사 경선 후폭풍…노영민 재심 신청에 신용한 고발까지

AI 핵심 요약beta
- 노영민 전 실장이 6일 충북지사 경선 패배 후 중앙당에 재심 신청했다.
- 신용한 부위원장 겨냥 고발장이 경찰에 접수되며 공천 논란 확산됐다.
- 당내는 불공정 경선 의혹으로 본선 리스크 우려를 표했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 더불어민주당 충북지사 경선이 끝나자마자 후폭풍이 거세다.
결선에서 신용한 지방시대위원회 부위원장에게 패한 노영민 전 청와대 비서실장이 6일 중앙당에 재심을 신청한 데 이어, 신 부위원장을 겨냥한 고발장까지 경찰에 접수되면서 공천 잡음이 확산되고 있다.
경선 막판까지 치열한 접전이 펼쳐진 끝에 신 부위원장이 승리했지만, 결과 발표 직후 당내 곳곳에서 '불공정 경선' 논란이 불거졌다.
노 전 실장은 7일 배포한 입장문에서 "결선 경선 과정과 이후 다양한 제보를 접수했으며, 사안을 신중히 검토해왔다"며 "당헌·당규에 의거해 공표 48시간 내 재심을 신청했다"고 밝혔다.
그는 구체적 사유 공개는 청주시장 등 기초단체장 경선이 마무리된 뒤 밝히겠다는 입장이다.
민주당의 6·3 지방선거 광역단체장 공천 가운데 재심 신청이 접수된 것은 충북이 처음이다.
당내 인사들은 "충북 경선 과정에서 일찌감치 신·노 양측의 대립이 치열했다"며 "이번 사태가 자칫 본선 경쟁력에 영향을 미칠 수 있다"고 우려했다.
◇ 신용한 측 "허위 주장에 강력 대응"
신용한 부위원장을 겨냥한 고발장도 접수됐다.
청주 흥덕경찰서와 선거관리위원회에 접수된 고발장에는 신 부위원장이 '차명 전화를 이용한 대량 문자 발송', '선거캠프 관계자 업체를 통한 수행원 급여 대납' 등 위법 행위를 벌였다는 내용이 담긴 것으로 전해졌다.
신 부위원장 측도 이날 입장문을 내 "노 후보가 치열한 경쟁을 펼친 만큼 서운함이 있을 수 있지만, 충북 발전과 이재명 정부 성공을 위해 함께 나아가길 바란다"고 희망했다.
그러면서 "허위사실 유포나 일방적 주장에는 강력히 대응하겠다"고 강조했다.
◇ 공천 후유증, 본선 리스크로 번질까
이번 논란은 민주당이 충북 지역 조직을 수습하기도 전에 터진 '공천 후유증'으로 평가된다.
이번 충북지사 경선 잡음이 이어질 경우 내부 결속력에 타격을 줄 수 있다는 분석이 나온다.
민주당 내부에서는 "경선 잡음이 길어지면 청주시장·기초단체장 경선에도 불똥이 튈 수 있다"며 "결선 이후 제기된 의혹을 조기에 정리하지 못하면 본선 리스크로 이어질 수 있다"는 긴장감이 감돌고 있다.
충북 경선의 잡음이 단순 후보 간 갈등을 넘어 당 조직력의 시험대로 번지고 있는 셈이다.
baek3413@newspim.com