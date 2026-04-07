"KTX·SRT 같이 타니 편하다"…교차운행 만족도 88.3%

AI 핵심 요약beta
- 국토교통부와 코레일, SR이 2월 25일부터 3월 11일까지 KTX·SRT 교차운행 이용객 392명을 대상으로 설문조사한 결과 88.3%가 만족했다.
- 이용객들은 선택 가능 노선 증가와 좌석 편의성 개선을 긍정적으로 평가했으나 예약 앱 통합과 좌석 공급 확대를 개선 과제로 제시했다.
- 국토부와 코레일, SR은 9월 통합 운행을 목표로 통합 앱 구축과 지역 간 좌석 배분 확대를 추진할 계획이다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = KTX와 SRT 교차운행 열차 이용객 10명 중 9명 가까이가 서비스에 만족하는 것으로 나타났다.
국토교통부와 한국철도공사(코레일), 에스알(SR)이 KTX·SRT 교차운행 열차 이용객을 대상으로 실시한 설문조사 결과 응답자의 88.3%가 '매우 만족' 또는 '만족'한다고 답했다.
이번 조사는 지난 2월 25일부터 3월 11일까지 교차운행 열차 이용객 392명(KTX 152명, SRT 240명)을 대상으로 진행됐으며, 교차운행 인지도와 서비스 만족도, 통합 운영 기대사항 등 총 10개 문항에 대한 의견을 수렴했다.
조사 결과 '보통'은 9.4%, '불만족'은 2.3%에 그쳐 전반적인 만족도가 높은 수준으로 확인됐다. 교차운행을 통해 선택 가능한 노선이 늘고 좌석 이용 편의성이 개선된 점이 긍정적으로 작용한 것으로 분석된다.
다만 이용객들은 향후 통합 운영 시 개선이 필요한 사항으로 ▲예약 앱 통합 ▲좌석 공급 확대 ▲우회 이동 불편 해소 등을 꼽았다. 특히 좌석 공급 확대는 49.7%로 가장 높은 응답률을 보이며 전 연령층에서 공통적으로 제기됐다.
우회 이동 불편은 SRT 좌석 부족으로 인해 부산에서 수서 대신 서울을 경유하는 등 비자발적 경로 변경을 의미한다.
이에 국토부와 코레일, SR은 오는 9월을 목표로 KTX·SRT 통합 운행을 추진하고 두 열차를 모두 예약할 수 있는 통합 앱 구축도 병행할 계획이다. 지역 간 좌석 배분 역시 보다 균형 있게 확대한다는 방침이다.
김태병 국토부 철도국장은 "이번 조사를 통해 고속철도 통합에 대한 국민들의 기대와 요구를 확인했다"며 "불편사항을 적극 개선하고 신속한 통합으로 국민 기대에 부응하겠다"고 밝혔다.
김태승 코레일 사장은 "고객들의 요구와 통합 운영에 대한 높은 기대감을 확인했다"며 "더욱 편리하고 하나된 철도 서비스를 제공하기 위해 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.
정왕국 SR 사장도 "교차운행으로 수도권 동남부 이용객의 선택지가 확대되면서 만족도가 높아진 것으로 보인다"며 "제기된 개선 의견을 적극 반영해 서비스 품질을 높이겠다"고 밝혔다.
gyun507@newspim.com