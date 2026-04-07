"낡은 무궁화호 새 열차로"…코레일, 500여 칸 전면 개량 착수

AI 핵심 요약beta
- 코레일 김태승 사장이 6일 대전에서 무궁화호 객차 안전진단 현장을 점검했다.
- 올해 258칸 등 총 500여 칸에 정밀안전진단을 실시한다.
- 진단 통과 차량은 2억4천만원 투입해 리모델링한다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국철도공사(코레일)가 무궁화호 객차에 대한 대대적인 안전진단과 리모델링에 나서며 일반열차 서비스 개선에 속도를 낸다.
코레일은 지난 6일 오후 대전 대덕구 대전철도차량정비단에서 일반열차 차량 정비 현황을 점검하고, 무궁화호 객차 정밀안전진단 및 리모델링 준비 상황을 집중적으로 살폈다고 7일 밝혔다.
이번 조치는 노후화된 일반열차의 안전성과 이용 편의를 동시에 끌어올리기 위한 것으로 정밀안전진단을 통과한 차량을 대상으로 전면 개량이 추진된다.
코레일은 올해 258칸, 내년 278칸 등 총 500여 칸 규모의 무궁화호 객차에 대해 정밀안전진단을 시행할 계획이다. 진단은 철도안전법에 따라 차체와 주요 기기 상태를 비롯해 제동, 진동, 가감속 등 운행 성능 전반을 종합적으로 평가하는 방식으로 진행된다.
안전진단을 통과한 객차는 한 칸당 약 2억 4000만 원의 예산을 투입해 '새 열차 수준'으로 리모델링된다. 주행장치와 승강문, 배전반 등 핵심 안전 설비는 전면 교체되고 좌석과 바닥재, 화장실 등 내부 편의시설도 최신식으로 업그레이드될 예정이다.
이날 현장을 찾은 김태승 코레일 사장은 무궁화호 정밀안전진단 진행 상황을 직접 점검하고 유지보수 작업에 참여 중인 직원들을 격려했다.
김태승 사장은 "체계적인 정밀안전진단을 통해 차량 안전성을 철저히 검증하고, 오랜 기간 국민의 일상을 지켜온 무궁화호를 국민이 체감할 수 있는 수준으로 개선하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com