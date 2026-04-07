부산시 '제54회 보건의 날' 기념식…유공자 38명 표창

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- 부산시가 7일 제54회 보건의 날 기념식을 열었다.
- 박형준 시장 등 500여 명이 참석해 유공자 38명에게 표창을 수여했다.
- 시장 "보건의료인 노고 감사, 건강도시 부산 만들겠다"고 밝혔다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 7일 오전 10시 30분 시청 대강당에서 세계 보건의 날을 맞아 '제54회 보건의 날 기념식'을 개최했다고 밝혔다.
'세계보건의 날'은 세계보건기구(WHO)에서 기구 창립기념일인 1948년 4월 7일을 기념해 제정한 날로, 한국에서는 1973년부터 4월 7일을 보건의 날로 지정했다.
'건강이 기본이 되는 사회, 모두가 누리는 대한민국'을 주제로, 시민의 건강을 지키기 위해 역할을 다하고 있는 보건의료인들의 헌신에 감사를 전하기 위해 마련됐다.
이날 박형준 시장, 부산시병원회장 등 보건의료단체 임직원, 공무원, 시민 등 500여 명이 참석했다. 기념식은 ▲유공자 시상 ▲기념사·축사 ▲부산시립합창단 축하공연 등의 순으로 진행됐다.
유공자 시상식에서는 시민건강 증진과 보건의료 분야 발전에 이바지한 유공자 총 38명(보건의료인 27명과 공무원 11명)에게 부산시장 표창을 수여했다.
수상자들은 각자의 자리에서 시민의 생명과 건강을 지키며, 지역 보건의료 현장을 묵묵히 뒷받침해 온 공로를 인정받아 유공자로 선정됐다.
박형준 시장은 "시민의 생명과 건강을 지키기 위해 우리 부산의 보건 현장을 지켜주고 있는 보건의료인들의 노고에 깊은 감사를 드린다"며 "건강도시 부산을 만들기 위해 공공 보건의료의 책임을 더욱 강화하고 어느 한 곳도 보건의료에서 소외되지 않도록 세심하게 살펴 나가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com