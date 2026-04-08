서울시평생교육진흥원·사단법인 온기, 온기우편함 운영 협력 '맞손'

모두의학교 캠퍼스 내 온기우편함 설치

익명으로 고민 전달하고 손 편지로 응답



[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시평생교육진흥원은 사단법인 온기와 업무협약(MOU)를 맺고 금천구에 위치한 서울시민대학 모두의학교 캠퍼스에 온기우편함을 마련했다고 8일 밝혔다.

서울시평생교육진흥원이 사단법인 온기와 업무협약(MOU)을 체결했다. [사진=서울시]

온기우편함은 사단법인 온기가 2017년부터 운영하고 있는 정서 돌봄 프로그램이다. 익명으로 고민을 적어 우편함에 넣으면 사전 교육을 받은 자원봉사자 '온기우체부'가 1~2주 내에 손편지로 답장해 준다. 현재 전국 추모공원, 소방서, 박물관 등 95곳에 마련됐다.

온기우편함은 모두의학교 캠퍼스 1층 라운지에 마련됐으며, 시설 운영시간 내 방문하는 시민 누구나 이용할 수 있다.

한용진 서울시평생교육진흥원장은 "평생학습 공간은 시민 누구나 일상에서 배움을 만나 성장하는 곳인 만큼 공감과 위로를 통한 마음의 성장도 함께 지원해야 한다"며 "온기우편함을 시작으로 시민의 정서적 회복과 세대 간 공감을 돕는 프로그램을 지속 확대하겠다"고 전했다.

100wins@newspim.com