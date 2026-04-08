전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.08 (수)
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

뉴욕증시, 미-이란 협상 시한 앞두고 혼조 마감

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 미국 뉴욕증시 주요 지수가 7일 혼조세로 마감했다.
  • 트럼프 대통령 이란 협상 시한 다가오며 투자자 신중했다.
  • 유가 혼조에 인플레이션 우려 커지고 VIX 25.82로 상승했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 7일(현지시간) 혼조세로 마감했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 제시한 이란과의 협상 시한이 몇 시간 후로 다가오면서 투자자들은 신중한 모습을 유지했다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 85.42포인트(0.18%) 내린 46,584.46에 마쳤으며, 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 5.02포인트(0.08%) 오른 6,616.85로 집계됐다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 21.51포인트(0.10%) 상승한 22,017.85를 기록했다.

투자자들은 미국과 이란이 막판 협상을 진행 중인 가운데 외부로 전해지는 헤드라인에 주목했다. 트럼프 대통령은 이날 오전 소셜미디어 트루스 소셜을 통해 "하나의 전체 문명이 오늘 죽을 것이고 다시는 살아나지 못할 것"이라면서 "나는 그런 일이 벌어지기를 바라지 않지만 아마도 그럴 것"이라고 말했다.

그러면서 트럼프 대통령은 "그러나 우리는 완전한 정권 교체를 완수했으며 (이전과) 다르고 더 똑똑하고 덜 급진적인 사람들이 지배하고 있기 때문에 어쩌면 혁명적으로 멋진 일이 일어날 수 있다"며 협상 성사의 가능성도 닫지 않았다.

장중 이란 측에서는 "미국의 빈 약속에 호르무즈 해협을 재개방할 수 없다"는 입장이 나왔지만, 장 후반에는 파키스탄의 셰바즈 샤리프 총리가 트럼프 대통령에게 협상 시한의 2주 연장을 요구하면서 주요 지수는 낙폭을 일부 줄였다.

뉴욕증권거래소(NYSE).[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.08 mj72284@newspim.com

키터 그룹의 매슈 키터 매니징 파트너는 "투자자들은 대통령의 메시지를 해석하며 그가 최후통첩을 실제로 어느 정도 실행에 옮길지 가늠하고 있다"며 "얼마나 많은 부분이 단순한 제스처이고 얼마나 많은 부분이 실제 행동을 예고하는 것인지 파악하려 애쓰는 중"이라고 진단했다.

파셋의 톰 그라프 최고투자책임자(CIO)는 "투자자들이 유가가 전쟁 이전보다 상당히 높은 수준에 머무를 것을 가정해야 한다"면서도 "호르무즈 해협이 몇 달 동안 계속 폐쇄되어 있는 것은 불가능하다고 본다"고 말했다.

국제 유가는 상품별로 혼조된 모습을 보였다. ICE 선물거래소에서 브렌트유 6월물은 전장보다 50센트(0.5%) 내린 109.27달러를 기록했고, 뉴욕상업거래소(NYMEX)의 5월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 배럴당 54센트(0.5%) 상승한 112.95달러를 가리켰다.

유가 상승에 인플레이션 우려가 심화하면서 연방준비제도(Fed·연준)에서는 스태그플레이션 우려가 나왔다. 오스탄 굴스비 시카고 연방준비은행 총재는 경기가 약해지는 가운데 인플레이션이 높아져 연준의 손발을 묶을 스태그플레이션 충격으로 이어질 수 있다고 경고했다.

투자자들은 이번 주 발표되는 3월 소비자물가지수(CPI)에서 이란 전쟁이 인플레이션에 미친 영향을 가늠할 전망이다.

업종별로는 필수 소비업종이 1.76% 급락했으며 재량 소비업도 0.91% 밀렸다. 반면 커뮤니케이션 서비스는 1.04%, 에너지 업종은 0.78% 각각 상승했다.

특징주를 보면 애플은 폴더블 아이폰의 테스트에서 문제가 발견되어 출시가 지연될 것이라는 보도로 2.07% 하락했다. 유니버설 뮤직 그룹은 빌 애크먼의 퍼싱 스퀘어 캐피털 매니지먼트가 인수를 제안했다는 소식에 11.40% 급등했다.

암(Arm) 홀딩스는 모간스탠리의 투자의견 하향으로 3.30% 내렸다. 브로드컴은 구글에 인공지능(AI) 칩을 공급하기로 했다는 발표로 6.21% 상승했다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장보다 6.83% 오른 25.82를 기록했다.

mj72284@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"애플 폴더블폰 테스트서 문제 발생" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 =  애플이 첫 폴더블 아이폰의 엔지니어링 테스트 단계에서 예상 외 어려움을 겪으며 대량생산 및 출하 일정이 수개월 지연될 가능성이 제기됐다. 닛케이아시아는 7일(현지시간) 소식통을 인용해 폴더블 아이폰 초기 테스트 생산 과정에서 예상보다 많은 문제가 드러났다고 전했다. 닛케이아시아에 따르면 이 소식통은 폴더블 아이폰의 초기 테스트 생산 단계에서 예상보다 많은 문제가 발생해 이를 해결하고 조정하는 데 추가 시간이 필요하다고 설명했다. 최악의 경우 첫 출하가 수개월 늦어질 수 있으며, 이는 애플의 폴더블 기기 진입 전략에 차질을 줄 전망이다. 다만 블룸버그 통신은 이날 애플이 여전히 오는 9월 아이폰 18 프로와 프로 맥스와 함께 첫 폴더블 아이폰을 출시할 예정이라고 전했다. 다만 출시 시점이 확정된 것은 아니며 생산이 본격 가동되지 않은 상태로 6개월 여유가 있어 조정 가능성이 남아있는 것으로 알려졌다.  이날 소식에 애플 주가는 장중 5.1%까지 하락한 뒤 오후 거래에서 3% 가까이 떨어졌다. 미국 동부시간 오후 2시 27분 애플은 전장보다 2.88% 내린 251.41달러를 기록했다. 애플 로고 [사진=블룸버그통신] mj72284@newspim.com 2026-04-08 03:29
사진
민주, 경기지사 후보에 추미애 확정 [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당 6·3 지방선거 경기지사 후보로 추미애 의원이 7일 최종 확정됐다. 추 의원은 한준호 의원, 김동연 경기지사와 3인 본경선에서 과반을 득표하며 결선투표 없이 본선에 직행했다. 소병훈 중앙당 선거관리위원장은 이날 여의도 중앙당사에서 브리핑을 열고 "기호 2번 추미애 후보가 민주당 9회 지방선거 경기지사 후보자로 선출되었음을 선포한다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 추미애 더불어민주당 경기도지사 경선후보가 1일 서울 양천구 SBS 목동 스튜디오에서 열린 더불어민주당 경기도지사 후보자 2차 TV 합동토론회에 참석해 시작을 기다리고 있다. 2026.04.01 photo@newspim.com 소 위원장은 "본경선에서는 최고 득표자가 과반 득표를 하였으므로 결선 없이 본경선 결과에 따라 최종 후보자가 확정됐다"고 말했다. 이날 후보자별 순위와 득표율은 별도로 공개되지 않았다. 본경선은 지난 5일부터 7일까지 사흘간 실시됐으며, 권리당원 투표 50%와 일반 국민 여론조사 50%를 합산하는 방식으로 진행됐다. seo00@newspim.com 2026-04-07 18:41

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동