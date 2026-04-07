SK증권, 비대면 신규 고객 1만명에 최대 115만원 현금 지급

AI 핵심 요약beta
- SK증권이 7일 비대면 신규 고객 1만 명 대상 최대 115만원 현금 지급 이벤트를 발표했다.
- 계좌 개설 시 5000원 즉시 지급하고 자산이륙게임 랭킹 26위 이내 최대 5만원 추가한다.
- 주식이관 최대 100만원과 월간 거래 보너스 최대 10만원을 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = SK증권이 비대면 신규 고객 선착순 1만 명을 대상으로 최대 115만원의 현금을 지급하는 '2026 자산이륙' 이벤트를 실시한다고 7일 밝혔다.
이벤트는 계좌 개설 혜택, 게임 랭킹 보상, 주식이관 보상, 월간 거래 보너스 등 4개 항목으로 구성된다. 비대면으로 계좌를 개설하면 5000원의 현금을 즉시 지급한다.
게임 요소도 포함됐다. 고객이 우주선을 조종해 달에 도달시키는 미니게임 '자산이륙게임'에 참여해 랭킹 26위 이내를 기록하면 순위에 따라 최대 5만원을 추가로 받을 수 있다.
타사 주식을 SK증권으로 이관하는 '주식이관' 이벤트도 병행한다. 순입고 금액에 따라 최대 100만원을 지급한다.
'월간 거래 보너스'는 4월과 5월 각 월별로 2억원 이상 거래 시 5만원씩, 최대 10만원을 추가로 제공한다. 4월부터 조건을 충족하면 2개월 보너스를 모두 적립할 수 있다.
이벤트 관련 세부 사항은 SK증권 홈페이지 또는 스마트금융센터에서 확인할 수 있다.
dconnect@newspim.com