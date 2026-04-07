NHN클라우드, 중진공·인공지능산학연협회와 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- NHN클라우드 중진공 인공지능산학연협회가 6일 호남 AI 중소벤처 성장 지원 업무협약 체결했다.
- 중진공은 정책자금 수출 창업 지원으로 AI 기업 사업화와 글로벌 진출 뒷받침한다.
- NHN클라우드는 클라우드 크레딧 GPU 인프라 제공으로 AI 개발 투자 부담 줄인다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 엔에이치엔클라우드(NHN Cloud,이하 NHN클라우드)와 중소벤처기업진흥공단(이하 중진공), 인공지능산학연협회가 호남지역 AI 중소벤처기업 성장 지원을 위한 3자 간 업무협약을 체결했다고 7일 밝혔다.
지난 6일 국내 최초 AI 특화 데이터센터인 광주 AI 데이터센터에서 진행된 이번 협약은 김동준 NHN클라우드 공공사업부 전무, 조한교 중진공 인력성장이사, 정지성 인공지능산학연 협회장이 참석했다. 정부가 지역 균형 발전을 위해 추진하고 있는 '5극3특' 전략과 광주·전남 행정통합 기조에 발맞춰 호남지역 AI 산업 생태계 조성을 본격화하고, AI 기업 성장 지원과 제조현장의 AX확산을 위해 추진됐다. 특히 이번 협약은 정책, 인프라, 교육이 결합된 통합 지원 모델을 구축한다는 점에서 의미가 크다.
이번 협력에 따라 중소벤처기업진흥공단은 정책자금 투·융자, 수출 지원, 스타트업 창업 지원, 기업 성장 연수 등 정책적 지원을 바탕으로 AI 도입 기업의 사업화 촉진과 글로벌 진출 확대를 지원한다. 또한 기업의 성장 단계별 맞춤 프로그램과 컨설팅을 통해 경쟁력 강화를 뒷받침할 계획이다.
인공지능산학연협회는 협회 회원사를 중심으로 지원이 필요한 기업을 발굴하고 기관 간 연계를 통해 정책 및 인프라 지원이 효과적으로 이루어질 수 있도록 협력한다. 산업 현장의 수요와 현장 상황을 전달하는 소통 창구 역할을 수행한다.
NHN클라우드는 우수 기업을 대상으로 클라우드 크레딧 제공, 보안 기술 및 기술 개발 지원 등 AI 서비스 구현에 필요한 인프라를 지원한다. 고성능 GPU 기반 환경을 통해 기업들이 초기 투자 부담 없이 AI 개발과 서비스를 수행할 수 있도록 도울 예정이다.
광주 AI 데이터센터를 기반으로 GPU 중심의 AI 인프라를 제공하고 있는 NHN클라우드는 AI 교육 및 기술 지원으로 기업의 AI 활용 환경 조성에 기여해왔다. 이번 협약을 통해 해당 인프라 지원을 지역 중소벤처기업으로 확대함으로써 AI 기술 도입과 사업화를 가속화하고, 지역 기반 AI 산업 생태계 조성과 AX 확산에 힘을 보탤 것으로 기대된다.
조한교 중소벤처기업진흥공단 인력성장이사는 "이번 협약을 통해 AI 기술 도입을 고민하는 중소벤처기업이 자금, 교육, 인프라를 동시에 지원받을 수 있는 기반이 마련됐다"며 "앞으로도 AI 도입 기업 현장의 애로를 해소하고 중소벤처기업이 성장해 나갈 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
인공지능산학연협회 정지성 협회장은 "AI 기술 수요가 증가하는 가운데, 현장에서는 여전히 기업과 지원기관 간 연결이 필요한 상황"이라며 "정책과 인프라가 현장에 효과적으로 전달될 수 있도록 가교 역할을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.
NHN클라우드 관계자는 "이번 협약은 AI 개발에 필요한 인프라를 적시에 제공하고, 기업들이 실제 서비스 개발과 사업화에 집중할 수 있도록 지원하는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 유관 기관과 협력을 통해 AI 활용 환경을 고도화하고 중소벤처기업의 경쟁력 강화를 지원할 것"이라고 밝혔다.
yuniya@newspim.com