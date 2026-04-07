민주당 김성택 청주시의원, 같은당 국회의원 등 3명 고소

AI 핵심 요약beta
- 김성택 청주시의원이 7일 민주당 상당구 경선 명부 유출 의혹으로 국회의원 등 3명을 고소했다.
- 지역위원장이 권리당원 명부와 앱을 제공해 개인정보보호법·정당법을 위반했다고 주장했다.
- SNS 욕설 모욕과 무차별 연락으로 경선 공정성을 훼손했다고 비판하며 철저 수사를 촉구했다.
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"당원명부 유출·모욕 등 철저히 수사해야"
[부제]
"권리당원 정보 유출은 중대 범죄… 철저한 수사로 경선 공정성 바로 세워야" 주장
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 더불어민주당 김성택 청주시의원은 제9회 전국동시지방선거 청주시 상당구 경선 과정에서 제기된 권리당원 명부 유출 및 부정 경선 의혹과 관련해 같은 당 국회의원과 청주시의원 예비후보 2명 등 3명을 경찰에 고소·고발했다고7일 밝혔다.
김 의원은 충북경찰청에 제출한 고소장에서 이들이 개인정보보호법, 정당법, 공직선거법을 위반했으며 자신에 대한 모욕 행위도 있었다고 주장했다.
고소 내용은 ▲지역위원장이 비공개 권리당원 명부와 관련 애플리케이션을 특정 후보에게 제공해 개인정보보호법과 정당법을 위반한 혐의▲유출된 명부를 이용해 당원들에게 무차별 연락을 취하며 경선의 자유를 방해한 혐의▲SNS에서 동료 정치인을 향해 욕설과 비하 발언을 한 모욕 혐의 등이다.
김 의원은 "지역위원장이 방송 인터뷰에서 '어플을 원하는 사람에게 공유했다'고 밝히며 사실상 범죄를 자백했지만 이를 단순한 '방법 전수'로 합리화하고 있다"며 "당원 명부 유출을 묵과한다면 민주당의 미래는 없다"고 비판했다.
그는 이어 "특정 전화번호 4개와 해당 애플리케이션 서버에 대한 강제 수사가 이뤄진다면 정보 유출의 실체가 곧 드러날 것"이라며 "수사기관이 철저히 조사해 경선의 공정성을 훼손한 인사들을 엄중히 처벌해야 한다"고 촉구했다.
앞서 김 의원은 전날(6일) 청주시청 브리핑실에서 기자회견을 열어 당원 명부 불법 거래 의혹을 제기하고, 중앙당의 신속하고 강력한 대응을 요청한 바 있다.
한편 4선인 김 의원은 이번 지방선거에서 당내 경선에서 탈락해 5선 도전에 나서지 못하게 됐다.
baek3413@newspim.com