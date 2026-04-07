원주시, 대만 신주시·과학단지 방문…AI 디지털헬스 글로벌 협력 기반 마련

AI 핵심 요약beta
- 원주시가 지난달 23~27일 대만 신주시를 방문해 AI EXPO Taiwan 2026에 참가했다.
- 타이베이에서 'AI 기반 디지털헬스 산업도시 원주의 전략과 비전'을 발표하고 글로벌 협력 기반을 확보했다.
- 신주시와 국립양명교통대학교 등 현지 기관과 디지털헬스·AI 협력 사업 참여 의사를 확인했다.
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시는 지난달 23~27일 대만 신주시 및 신주과학단지를 방문, 'AI EXPO Taiwan 2026' 참가를 통해 디지털헬스케어 인공지능(AI) 분야 글로벌 협력 기반을 확보했다고 7일 밝혔다.
신주시와 공식 협의를 통해 AI·디지털헬스 분야 협력 의사를 확인하고 지속 교류를 약속했다. 신주과학단지는 TSMC 등 글로벌 반도체·첨단기업이 집적된 대만 대표 산업 클러스터로, 양 지역 산업 연계 가능성을 점검했다.
원주시는 지난 3월 25~27일 타이베이 AI EXPO에서 디지타임즈 주관 세션에 참가, 'AI 기반 디지털헬스 산업도시, 원주의 전략과 비전' 발표를 진행했다. 또 의료기기 산업 기반, 디지털헬스케어·AI 융합 전략, WAH(Wonju AI Healthcare) 프로젝트 등 글로벌 협력 비전을 제시했다.
아울러 국립양명교통대학교, 리드텍(Leadtek) 등과 AI 기술 동향 공유 및 협력 기반 확대 협의를 병행했다. 신주시, 디지타임즈, 리드텍 등 현지 기관·기업은 디지털헬스·AI 협력 사업 참여 의사를 적극 표명했다.
원강수 원주시장은 "이번 방문은 원주 디지털헬스케어 AI 전략을 국제 무대에 알리고 신주시와 협력 가능성을 확인한 계기"라며 "글로벌 네트워크 확대와 지역 산업 경쟁력 강화를 지속하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com