한국은행·프랑스중앙은행 '디지털 자산·기후 변화' 공동 세미나 개최

AI 핵심 요약beta
- 한국은행이 7일부터 프랑스 중앙은행과 디지털 자산 및 기후 변화 세미나를 개최한다.
- 2024년부터 양국이 정례 학술 교류로 번갈아 주최한다.
- 이재원 원장 등 전문가들이 스테이블코인·CBDC·기후 영향 등을 논의한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 한국은행은 7일부터 8일까지 프랑스 중앙은행과 '디지털 자산 및 기후 변화'를 주제로 공동 세미나를 개최한다고 밝혔다.
이번 세미나는 2024년부터 양국 중앙은행이 글로벌 경제 환경 변화에 대응하기 위해 마련한 정례 학술 교류의 일환으로, 한국과 프랑스를 번갈아 가며 개최하고 있다.
세미나에는 이재원 한국은행 경제연구원장과 아녜스 베나시 케레 프랑스 중앙은행 부총재 등 양 기관 핵심 연구진과 학계 전문가들이 참여해 그간의 연구 성과와 정책 경험을 공유한다.
주요 논의 과제는 ▲스테이블코인과 중앙은행 디지털화폐(CBDC)가 지급결제와 국제 통화체계에 미치는 영향 ▲자산 토큰화 환경에서 중앙은행과 상업은행의 역할 ▲기후 변화가 거시경제와 금융권에 미치는 영향 등이다.
한국은행은 "급변하는 금융 환경 속에서 중앙은행의 역할과 정책 대응 방향에 대해 다양한 의견을 교환하는 자리가 될 것"이라며 "앞으로도 이 컨퍼런스를 지속적으로 확대해 양국 간 학술 교류와 협력을 한층 강화해 나갈 계획"이라고 전했다.
eoyn2@newspim.com