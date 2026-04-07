"두바이 초콜릿 열풍 올라탔다"…던킨, 히트 제품으로 실적 반등

AI 핵심 요약beta
- 비알코리아 던킨이 7일 히트 제품으로 디저트 시장 확대했다.
- 두바이 스타일 초콜릿 도넛이 230만 개 판매 돌파했다.
- 원더스 전략으로 1분기 매출 5% 증가 영업이익 50% 개선했다.
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 비알코리아 던킨이 히트 제품을 앞세워 디저트 시장에서 존재감을 키우며 실적 확대에 나서고 있다. 글로벌 SNS 트렌드를 반영한 신제품들이 연이어 흥행하면서 매출과 수익성 개선으로 이어지는 모습이다.
7일 던킨에 따르면 대표 제품인 '두바이 스타일 초콜릿 도넛'은 글로벌 SNS에서 확산된 '두바이 초콜릿' 트렌드를 반영해 개발된 제품으로, 원더스 매장에서 선출시된 이후 전국 440여 개 매장으로 확대됐다. 올해 3월 기준 누적 판매량 230만 개를 돌파하며 흥행을 입증했다.
이어 2월 선보인 '두바이st 쫀득 먼치킨' 역시 출시 직후 온라인에서 화제를 모으며 약 72만 개 이상 판매됐다. 던킨은 이를 기반으로 '로투스 비스코프', '흑임자', '프랄린' 등 쫀득 먼치킨 시리즈를 잇따라 출시하고, '버터떡 먼치킨' 등 신규 제품으로 라인업을 확대하며 디저트 트렌드 대응 속도를 높이고 있다.
이 같은 흥행의 배경에는 허희수 사장이 주도한 '원더스(Wonders)' 기반의 '허브 앤 스포크(Hub & Spoke)' 전략이 자리한다. 프리미엄 플래그십 매장에서 신제품을 선출시한 뒤 소비자 반응과 데이터를 기반으로 상품성을 검증하고 전국 매장으로 확산하는 구조로, 트렌드 포착부터 확산까지 전 과정을 체계화했다는 평가다. 현재 원더스 매장은 청담점, 강남점, 서울역점 등 3곳이 운영되고 있다.
이 전략은 실적으로도 이어졌다. 던킨의 1분기 매출은 전년 동기 대비 약 5% 증가했고, 영업이익은 50% 이상 개선됐다. 던킨 관계자는 "원더스는 트렌드를 검증하고 확산하는 핵심 거점으로 자리 잡았다"며 "앞으로도 이를 중심으로 운영 시스템을 고도화해 브랜드 경쟁력을 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com