강진군, 전라병영성축제서 쌀귀리 홍보관 운영

AI 핵심 요약beta
- 강진군이 17일부터 19일 전라병영성축제에서 쌀귀리 홍보관 운영한다.
- 홍보영상 상영과 38종 가공상품 전시판매로 기능성과 가치를 알린다.
- SNS 이벤트와 사은품으로 브랜드 인지도 제고와 농가 소득 증대를 꾀한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 강진군이 오는 17일부터 19일까지 병영면 전라병영성 일원에서 열리는 제29회 전라병영성축제 기간 동안 지역 대표 농특산물인 '강진 쌀귀리'의 우수성을 알리고 소비 촉진을 위해 쌀귀리 홍보관을 운영한다고 밝혔다.
군은 이번 홍보관을 통해 축제를 찾는 관광객에게 강진 쌀귀리의 기능성과 활용 가치를 소개하고, 현장 중심 홍보로 소비자 접점을 넓힌다는 방침이다.
홍보관에서는 쌀귀리의 영양 효능과 생산 특성을 담은 홍보영상을 상시 상영하며 관내 14개 가공업체가 참여해 오란다·김부각·누룽지칩·귀리떡·귀리빵 등 38종의 가공상품을 전시·판매한다.
또 행사장 전경 사진을 해시태그(#강진쌀귀리 #강진군 #전라병영성축제 #쌀귀리)와 함께 SNS에 올린 방문객에게 쌀귀리 원물 300g을 증정하고, 자가드 가방·보틀·워셔백 등 다양한 사은품이 포함된 참여형 이벤트도 운영한다.
강진 쌀귀리는 베타글루칸 성분이 풍부한 건강식품으로 알려져 있으며, 강진군은 전국 최대 규모 생산지를 보유하고 있다. 군은 홍보관 운영을 통해 쌀귀리 브랜드 인지도 제고와 가공상품 시장 확대를 꾀하고, 직거래 활성화로 농가 소득 증대와 지역경제 활성화를 도모할 계획이다.
강진군 관계자는 "쌀귀리는 강진의 미래 농업을 이끌 핵심 전략 작목"이라며 "축제를 통한 현장 홍보를 지속 강화해 전국적인 브랜드로 성장시킬 것"이라고 말했다.
ej7648@newspim.com