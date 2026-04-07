트럼프 "이란 국민들, 휴전하면 정권에 맞서 일어나야"

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 대통령이 6일 이란 휴전 시 국민 봉기를 촉구했다.
- 이란 정부 압박 심리전을 강화하며 민간 인프라 폭격을 재확인했다.
- 협상 원만하나 이란 휴전안 거부로 7일 자정 파괴 경고했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 휴전 시 이란 국민들이 현 정부에 맞서 봉기해야 한다고 주장하며 심리전 수위를 높였다. 이는 협상 타결 여부와 관계없이 이란 내부의 동요를 끌어내 정권을 압박하려는 전략으로 풀이된다.
6일(현지시간) 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령은 이날 백악관 기자회견에서 "휴전이 선포된다면 이란 국민들이 정부에 맞서 일어나야 한다고 생각한다"고 밝혔다.
그는 다만 "이란 국민들도 그렇게 하기를 원하겠지만, 항의하면 즉시 사살될 것이라는 위협을 받고 있어 그 대가가 매우 크다는 점을 이해한다"고 덧붙였다.
트럼프 대통령은 앞서 이란의 발전소와 교량 등 민간 인프라에 대한 대규모 폭격을 예고한 것과 관련해서도 강경한 입장을 재확인했다.
그는 '이란 국민들이 미국의 공습으로 인한 고통을 감수할 준비가 되어 있다고 보느냐'는 질문에 "그들이 자유를 얻기 위해서라면 그런 고통도 기꺼이 감수할 것이라고 믿는다"고 답했다.
이날 트럼프 대통령은 미국이 이란 전체를 단 하룻밤 만에 초토화할 수 있다며 시한 내 합의가 이뤄지지 않으면 7일 자정(한국시간 8일 오후 1시)까지 이란의 모든 교량과 발전소를 파괴할 것이라고 경고했다.
트럼프 대통령은 현재 진행 중인 협상에 대해 "원만하게 진행되고 있다"고 평가했지만, 이란은 파키스탄이 제시한 '종전 협상을 위한 휴전' 구상을 거부했다고 이란 국영 통신 IRNA가 보도했다. 대신 이란은 10개 항으로 구성된 종전 구상을 역제시한 상태다. 트럼프 대통령도 중재국의 휴전안이 "중요한 진전"이지만 "충분치 않다"고 지적하면서, 약 24시간 안에 양측이 극적인 합의를 할 수 있을지는 미지수다.
wonjc6@newspim.com